Американские банки блокируют счета при входе в личный кабинет из РФ

РБК: банки США блокируют счета жителей всей РФ, а не только ЛДНР и Крыма

Американские банки блокируют счета россиян, которые входят в личные кабинеты с территории России. Заморозка средств происходит в случае, если компании из США замечают, что клиент зашел по IP-адресу из РФ, сообщает РБК .

Количество подобных ситуаций увеличилось с конца 2023 года.

Чаще всего блокировкой российских счетов занимаются крупные американские банки. С такими санкциями столкнулись пользователи в том числе Wells Fargo.

При этом подобные ограничения вводятся неправомерно, поскольку официально в США санкции введены лишь против Крыма, ЛНР, ДНР. Против других территорий России они не действуют.

Ранее брокеры РФ ограничили движение юаней. Такое решение связано с инициативой банков КНР.