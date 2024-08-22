Альфа-Банк запустил опцию снижения ипотечной ставки вслед за ключевой

Альфа-Банк запустил опцию с гарантией снижения ставки по ипотеке с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Она доступна с 22 августа для физических лиц, сообщает РБК .

Клиенты смогут включить данную опцию в договор при оформлении кредита на жилье. Применить ее можно будет только один раз. Снижение ставки будет доступно на любом сроке ипотеки.

Опция бесплатная. Воспользоваться ей можно будет после снижения ключевой ставки. Она поможет поддержать выдачи рыночной ипотеки на фоне высоких ставок и улучшит «пользовательский опыт».

В Альфа-Банке отметили, что обычно люди рефинансируют ипотеку, когда ежемесячный платеж можно снизить на 15–20%. Предполагается, что клиенты будут ждать существенного снижения ключевой ставки, чтобы воспользоваться опцией.

Однако Банк России не поддерживает введение подобных услуг. ЦБ планирует запретить эти практики на российском рынке с 1 июля 2025 года.

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