Акционеры Nebius (Yandex N. V.) разрешили совету директоров выкупать акции

Предельное количество акций класса А, которое может быть приобретено во время buyback, будет 81,648 млн. Выкупать их можно по стоимости до 10,5 долларов за одну ценную бумагу.

Совокупно Nebius может выкупить акции на сумму до 0,86 млрд долларов. После того, как сделка завершится, на счетах у фирмы останется 2,5 млрд. Выкупить ценные бумаги можно на протяжении полутора лет с момента организации ГОСА.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож будет управлять нидерландской Yandex N. V. (новое название — Nebius). Это произошло после того, как фирма перестала состоять в совете директоров бизнеса в РФ.