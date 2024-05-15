Акционеры «Группы Позитив» утвердили выплату дивидендов

сегодня в 19:51

На годовом собрании акционеры ПАО «Группа Позитив» (Positive Technologies) утвердили выплату второй части дивидендов по итогам прошлого года в размере 51,89 рубля на акцию, сообщает пресс-служба компании.

«Суммарно, с учетом выплаченной в апреле первой части дивидендов, акционеры получат 6,547 млрд рублей или 99,19 рублей на 1 акцию», — говорится в сообщении.

Список лиц, имеющих право на дивиденды, определят 24 мая, а выплаты завершит до конца последнего весеннего месяца. Всего в рамках второй выплаты дивидендов акционеры получат 3,425 млрд рублей.

По итогам 2023 года выручка «Группы Позитив» достигла 22,2 млрд рублей (+61% по сравнению с 2022 годом), а чистая прибыль до 9,7 млрд рублей (+59%).

В марте совет директоров Positive Technologies рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 47,3 рублей на одну акцию.

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