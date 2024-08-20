Акции входящих в Raven Russia компаний хотят обернуть в доход России

Генеральная прокуратура заинтересовалась предприятиями, входящими в Raven Russia, из-за подозрений в совершении притворных сделок. Доход от акций хотят обернуть в доход России, сообщает «Коммерсант» .

По данным Генеральной прокуратуры России, крупнейшие логистические активы страны площадью почти 2 миллиона квадратных метров скупались иностранцами, несмотря на санкции, после чего легализация бизнеса состоялась благодаря притворным сделкам.

Надзорное ведомство выявило факты незаконного установления группой лиц контроля над стратегическими обществами и нарушения законодательства о специальных экономических мерах. Предполагается, что к незаконным схемам причастна компания Raven Property Group Limited, зарегистрированная в 2005 году на острове Гернси, что входит в юрисдикцию Великобритании.

По версии прокуратуры, до 2020 года компания специально покупала российские общества с транспортными терминалами в обход требований, предусмотренных статьями 7 и 8 ФЗ № 57. Компания должна была уведомлять органы госвласти о приобретении владений и установлении над ними контроля, но не делала этого. Теперь доход от акций предприятий хотят обернуть в пользу страны.