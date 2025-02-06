Акции «Селигдара» на Мосбирже выросли на 35% за три дня

Ценные бумаги золотодобывающей компании «Селигдар» на торгах Мосбиржи возросли на 35% за три дня, сообщает РБК .

В понедельник, 3 февраля, по итогам торгов котировки достигли 41,79 руб. В четверг, 6 февраля, по состоянию на 13:29 мск акции компании выросли на 4,9%, до 54,4 руб. за ценную бумагу. При этом на пике они дорожали на 8,4%, до 56,3 руб.

По объему торгов в четверг ценные бумаги «Селигдара» заняли высокие позиции, уступив лишь акциям Сбербанка. По состоянию на 13:11 мск оборот золотодобывающей компании достиг 11,66 млрд руб., а кредитной организации — 12,49 млрд руб.

По данным Мосбиржи, капитализация «Селигдара» составила 56,3 млрд руб.

Рост акций золотодобытчика эксперты связывают с подорожанием золота, а также с активностью спекулятивно настроенных игроков.

5 февраля стоимость золота на бирже побила рекорд и превысила 2900 долларов за унцию. Такие высокие показатели связывают с заявлениями президента США Дональда Трампа о секторе Газа.