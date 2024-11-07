Акции «Самолета» упали после информации об уходе крупного акционера

Ценные бумаги «Самолета» упали на 8,3% на фоне возможного ухода одного из главных акционеров компании, сообщает РБК .

Согласно данным торгов Мосбиржи, по состоянию на 12:35 по московскому времени цена акции «Самолета» стоила 1255,5 руб. за бумагу. Снижение составило 8,3%. К 13:23 оно замедлилось до 6,94%. Цена за бумагу выровнялась до 1274 руб.

Падение связано с тем, что крупный акционер компании Михаил Кенин, владеющий 31,6% акций «Самолета», собрался продать свою долю в компании. Об этом сообщило издание Forbes. Долю начали предлагать несколько месяцев назад.

В пресс-службе ГК «Самолет» отказались комментировать эту информацию.

По мнению аналитиков инвестбанка «Синара», потенциальный выход крупного акционера негативно отразится на котировках компании.

Ранее стало известно, что «Киевская площадь» вышла из состава акционеров ГК «Самолет». Это связали с тем, что российский рынок жилья стал менее интересен для инвесторов.