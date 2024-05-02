Акции и кешбэк бесполезны: финэксперт перечислила ошибки при экономии денег

Эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова считает, что покупки продуктов по акции или за повышенный кешбэк невыгодны. По ее словам, обычно такие товары быстро портятся, и деньги оказываются потрачены впустую, сообщает «Секрет фирмы» .

Также специалист посоветовала не приобретать одежду низкого качества, поскольку ее хватит лишь на один сезон. В подобной ситуации присутствует риск переплаты, предупредила Петрова.

Финэксперт порекомендовала не экономить деньги и на своем здоровье. По ее мнению, лучшее решение — не откладывать на поздний срок услуги, которые позволят улучшить самочувствие.

«Не стоит экономить на простых житейских радостях: покупке кофе в ближайшем кафе, поездках на такси, чтобы доехать до дома после тяжелого трудового дня», — уверена Петрова.

Специалист добавила, что выращивание овощей и фруктов на своем участке тоже не позволит сэкономить средства, поскольку сейчас приобрести эти товары по приемлемым ценам можно во многих магазинах.