Акции Дерипаски на 2 млрд евро передадут австрийскому Raiffeisen Bank

сегодня в 11:52

Евросоюз планирует разморозить акции бизнесмена Олега Дерипаски в компании Strabag. Сумму в 2 млрд евро могут передать австрийскому Raiffeisen Bank, сообщает ТАСС со ссылкой на The Financial Times.

В Raiffeisen отметили, что большую роль сыграло решение российского суда о возмещении ущерба компании «Распериа трейдинг лимитед». В мае со счета российской «дочки» австрийского банка сняли сумму в 1,87 млрд евро.

The Financial Times сообщает, что разморозка и передача активов Дерипаски связана с целью компенсировать решение суда в РФ. Это положение, которое предложила Австрия, уже внесено в проект Евросоюза по антироссийским санкциям.

Ранее ЕС исключил из санкционного списка против РФ двоюродного брата Дерипаски Павла Езубова и бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики Константина Завизенова.

