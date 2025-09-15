ЕС снял санкции с двоюродного брата Дерипаски и бывшего министра ЛНР

Европейский союз исключил из санкционного списка против РФ двоюродного брата предпринимателя Олега Дерипаски Павла Езубова и бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики Константина Завизенова, сообщает ТАСС .

В документе ЕС говорится, что записи об одном умершем, а также еще об одном человеке из списка должны быть удалены. Поясняется, что речь ведется об умершем в прошлом году Завизенове, а также о Езубове.

Европейский суд юстиции осенью 2024 года решил аннулировать введенные санкции в отношении Езубова. Эти рестрикции появились в связи с украинским конфликтом.

Ранее Евросоюз продлил действующие антироссийские санкции до 15 марта следующего года.