В производственном секторе Китая зафиксирован резкий спад из-за торговой войны с США. Эксперты считают, что Пекин оказался не готовым к такому развитию событий, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Согласно недавнему исследованию промышленного сектора, апрельские показатели продемонстрировали наиболее резкое падение за последние 1,5 года. По данным Reuters, эти данные доказывают необходимость дополнительных мер по поддержке экономики Китая в условиях обостряющегося торгового конфликта с США.

Вопреки оптимистичным заявлениям китайских властей о готовности второй мировой экономики противостоять торговым вызовам, связанным с американскими тарифами на импорт, реальная ситуация выглядит иначе.

Национальное бюро статистики зафиксировало падение официального индекса PMI до 49,0 — минимального значения с конца 2023 года, а это сильно ниже мартовского уровня в 50,5. Одновременно сектор услуг и строительства показал снижение с 50,8 до 50,4 пункта.

В условиях ослабленного внутреннего потребления промышленники активно ищут новые экспортные возможности, что ставит под сомнение уверенность официальных лиц в устойчивости экономики Китая перед лицом торговых ограничений со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что с апреля 2025 года президент Штатов Дональд Трамп начал повышать пошлины на импорт для ряда стран, в том числе Китая. При этом Пекин не стал мириться с ситуацией и ответил зеркальными мерами. Таким образом, пошлины на взаимный импорт между странами взлетели до рекордных ометов. Со стороны США до 145%, а со стороны КНР — до 125%. Позднее Трамп заявил, что снизит пошлины, но ставка все равно не станет нулевой.