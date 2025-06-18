Аксаков прогнозирует смягчение денежно-кредитной политики

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Аксаков: ключевая ставка ЦБ может снизиться до 17-18% к концу 2025 года

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил значительное снижение ключевой ставки Банка России в ближайшие полтора года, сообщает ТАСС .

Парламентарий отметил, что текущая динамика инфляции создает условия для смягчения денежно-кредитной политики.

«Тренд у нас положительный: инфляция постепенно снижается и складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 7-8% к концу 2025 года. Это дает регулятору основания для поступательного понижения ключевой ставки», — заявил Аксаков.

По его оценкам, к концу следующего года ставка может достичь 17-18% годовых.

Ранее Банк России впервые за длительный период снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 20% годовых.

Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 18 по 21 июня под лозунгом «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», станет важной площадкой для обсуждения перспектив российской экономики, включая вопросы денежно-кредитной политики и финансовой стабильности.