АКИТ: онлайн-магазин российского вина оказался бы мерой поддержки для виноделов

Онлайн-витрина вина в РФ может стать мерой поддержки для отечественных виноделов. Через нее они смогли бы показать клиентам полный ассортимент, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2025 глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Ассоциация уже подавала обращения в Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко с предложением реализовывать отечественное вино с использованием биометрии. АКИТ предлагает продавать алкогольные напитки онлайн по следующему принципу: россиянин сдает биометрию в МФЦ, банке, регистрируется в Единой биометрической системе. Во время доставки курьер фотографирует покупателя, если его возраст подтверждается, то заказ вручают. В ином случае забирают обратно.

При этом разрешения на дистанционную продажу алкоголя будет добиться непросто. Необходимо согласовать этот вопрос с министерствами экономразвития, финансов, промышленности, здравоохранения, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сельского хозяйства и Росалкогольтабакконтролем.

Ранее сообщалось, что в мае поставки грузинского вина в Россию выросли в 3,4 раза. После отмены ограничений и улучшения торговых связей между государствами грузинские производители активно возвращаются на рынок РФ, это приводит к увеличению объемов ввоза.