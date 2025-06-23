Россияне снова выбирают Грузию: импорт вина вырос в 3,4 раза

В мае поставки грузинского вина в Россию увеличились в 3,4 раза. Кавист Олеся Москаленко объяснила причины такой динамики, сообщает АБН24 .

После отмены ограничений и налаживания торговых связей между странами грузинские производители активно возвращаются на российский рынок, что привело к росту объемов ввоза. Кроме того, сезонный фактор и повышенный спрос на премиальные вина летом также способствуют увеличению импорта.

«Еще важной причиной можно считать снижение цен на грузинское вино благодаря улучшению логистики и расширению производственных мощностей, что делает его более конкурентоспособным по сравнению с другими импортными брендами. Не менее значимым является изменение потребительских предпочтений: российские покупатели все чаще выбирают грузинские вина за их качество, разнообразие и традиционные методы производства. В целом, такой рост свидетельствует о восстановлении доверия к грузинским виноделиям и их успешной стратегии выхода на российский рынок после периода ограничений», — пояснила специалист.

Эксперт подчеркнула, что грузинские производители активно внедряют современные маркетинговые подходы и расширяют сети дистрибуции, что повышает узнаваемость брендов и стимулирует продажи. Немаловажную роль играет и растущая популярность грузинской кухни и культуры в России, что усиливает интерес к национальным винам.

Москаленко отметила, что текущий рост импорта отражает улучшение торговых отношений между странами и создает перспективы для дальнейшего развития этого рыночного сегмента.