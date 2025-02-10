Агрохолдинг в Озерах ежедневно отгружает 200 т овощей в торговые сети региона

В минувшем сельскохозяйственном сезоне Агрохолдинг «ОСП агро» из Озер собрал рекордный урожай капусты (14,4 тыс. тонн) и картофеля (14 тыс. тонн). Продукцию сначала реализовывали с полей, а затем — из специально оборудованных хранилищ, рассчитанных на длительное хранение. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В настоящее время торговый дом «ОСП агро» осуществляет ежедневную поставку около 200 тонн овощей и картофеля в торговые сети Москвы и Московской области», — отметили в пресс-службе предприятия.

Озёрский агрохолдинг располагает современными хранилищами, оснащенными системами активной вентиляции для картофеля и специальным холодильным оборудованием для овощей. Технологии обеспечивают сохранность продукции с сентября по май: от сбора урожая до начала следующего сельскохозяйственного сезона.

Агрохолдинг АО «ОСП агро» — один из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в Подмосковье, который специализируется на молочном животноводстве, овощеводстве, производстве кормов и зерна, а также выращивании картофеля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.