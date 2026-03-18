Аграрные профессии Подмосковья получили стратегический статус

Правительство РФ в марте 2026 года утвердило перечень профессий и научных специальностей, критически важных для технологической независимости страны, включив в него ряд аграрных направлений. В список вошли более 500 профессий и около 400 научных специальностей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Особое место в перечне занял агропромышленный комплекс. Среди ключевых направлений — пчеловоды, мастера растениеводства и животноводства, зоотехники, специалисты по агромелиорации, технологи пищевого производства, а также специалисты по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники.

Образовательные программы по этим специальностям модернизируют с учетом современных требований. Решение направлено на подготовку кадров нового поколения, способных внедрять инновационные технологии и обеспечивать устойчивое развитие отрасли.

В министерстве отметили, что профильные учебные заведения Подмосковья уже развивают сотрудничество с предприятиями АПК. Совместно разрабатываются учебные курсы, организуются стажировки и практика студентов на передовых сельхозпредприятиях региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.