АЭС в Европе приходится уменьшать мощности из-за сильной жары

Атомные электростанции на территории стран Евросоюза уменьшают мощности из-за аномальной жары в регионе. Электросистема ЕС оказалась в условиях высокой нагрузки из-за сильного роста применения кондиционеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Financial Times.

Июнь 2024 года оказался наиболее жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. Это спровоцировало увеличение использования кондиционеров жителями и резкое увеличение стоимости электричества.

Суммарный спрос на этот ресурс в период пика жары — с 23 июня по 3 июля — увеличился на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Испании за аналогичный двухнедельный период увеличение составило 16%. Гидроэнергетика тоже оказалась под сильной нагрузкой.

При этом в Швейцарии и Франции атомные электростанции поставили на паузу или уменьшили объем работы летом, поскольку в жару охлаждать реакторы сложнее. Во Франции 17 из 18 АЭС столкнулись с уменьшением мощностей в период сильной жары в июне и июле.