Админ Telegram-канала ЦБ объяснил, какие купюры нельзя брать у кассиров
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Россиянам напомнили, что кассир обязан сдать в банк банкноты с серьезными повреждениями. Он не имеет права выдавать такие купюры покупателям, сообщает ЦБ.
Банк России разъяснил, какие банкноты считаются поврежденными. Например, если купюра заклеена скотчем, если на ней есть серьезное загрязнение, рисунки и печати, контрастные пятна от 5 мм, разрывы края банкноты от 7 мм, утраченные углы и края.
Если хоть один из данных пунктов совпадает, то кассир в магазине не имеет права выдавать банкноту покупателю. А вот если повреждения мелкие, например, небольшие надрывы, загрязнения, пятна, то ими можно расплачиваться где угодно.
Если у человека оказалась банкнота с серьезными повреждениями, но при этом большая ее часть сохранилась, то ее можно обменять на новую в любом коммерческом банке. Однако если от купюры остался лишь маленький кусок, то сдать ее не получится.
Ранее стало известно, что Россия потратит на чеканку монет 204 млн рублей. В стране собираются выпустить почти 73 млн экземпляров.