Админ Telegram-канала ЦБ объяснил, какие купюры нельзя брать у кассиров

ЦБ: кассир не имеет права выдавать купюры, если на них есть надписи и пятна

Россиянам напомнили, что кассир обязан сдать в банк банкноты с серьезными повреждениями. Он не имеет права выдавать такие купюры покупателям, сообщает ЦБ .

Банк России разъяснил, какие банкноты считаются поврежденными. Например, если купюра заклеена скотчем, если на ней есть серьезное загрязнение, рисунки и печати, контрастные пятна от 5 мм, разрывы края банкноты от 7 мм, утраченные углы и края.

Если хоть один из данных пунктов совпадает, то кассир в магазине не имеет права выдавать банкноту покупателю. А вот если повреждения мелкие, например, небольшие надрывы, загрязнения, пятна, то ими можно расплачиваться где угодно.

Если у человека оказалась банкнота с серьезными повреждениями, но при этом большая ее часть сохранилась, то ее можно обменять на новую в любом коммерческом банке. Однако если от купюры остался лишь маленький кусок, то сдать ее не получится.

Ранее стало известно, что Россия потратит на чеканку монет 204 млн рублей. В стране собираются выпустить почти 73 млн экземпляров.