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950 млн инвестируют в производство деталей для электрооборудования в Подмосковье

Компания «Изолятор — полимерные изоляторы и композиты» («Изолятор-ПИК») запустит в Подмосковье предприятие по выпуску композитных полых изоляторов, в том числе на сверхвысокие классы напряжения. Проект будет реализован на земельном участке, предоставленном инвестору в аренду по символической цене в один рубль на территории городского округа Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Инвестиции в проект, который мы поддержали за счет региональной программы „Земля за 1 рубль“, составят порядка 950 млн рублей. На новом импортозамещающем предприятии планируется создать около 40 новых рабочих мест. Плановый срок начала производственной деятельности — 2027 год», — рассказала о проекте заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом предприятии в Подмосковье компания будет выпускать полые изоляторы, предназначенные как для нужд собственного производства высоковольтного изоляционного оборудования, так и для поставок по России и на экспорт.

Проект предусматривает строительство производственно-складского здания с административными помещениями для организации производства на земельном участке площадью 5 га.

«Изолятор-ПИК» входит в группу компаний «Изолятор» — международную мультипродуктовую промышленную группу, объединяющую проектирование, производство, испытания, продажу, послепродажное техническое сопровождение и заводской ремонт высоковольтного изоляционного оборудования переменного и постоянного тока, а также комплексное сопровождение инженерно-технических проектов, исследовательскую, опытно-конструкторскую и образовательную деятельность.

Благодаря подмосковной программе «Земля за 1 рубль», компания «Изолятор-ПИК» сможет нарастить производственные мощности и частично удовлетворить спрос на полые изоляторы на территории России. Основными потенциальными потребителями полимерных полых изоляторов являются крупные электротехнические и электроэнергетические компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.