70 новых производственных объектов запустили в индустриальных парках Подмосковья

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметил, что с начала года 68 новых производственных объектов введены в эксплуатацию резидентами индустриальных парков региона. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 32,4 млрд рублей. На новых производственных объектах планируется создать более 7,8 тысячи новых рабочих мест для жителей региона», — добавила зампред.

В числе проектов, перешедших в фазу активного строительства объекта, создание современного производственно-складского комплекса компании ООО «БКИ» в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. На новом предприятии будут производить оборудование и технологии промышленных и бытовых систем очистки воды. Проект предполагает две очереди строительства. Строительство первой очереди уже началось.

На территории Московской области созданы 69 индустриальных парков. Спрос на локализацию на этих площадках, уже имеющих подготовленную инженерную инфраструктуру, а нередко — и готовые промышленные объекты для размещения компаний, крайне высок. Уже сейчас заполняемость индустриальных парков превышает 87%. На этом фоне в регионе планируют строительство новых государственных индустриальных парков. Часть проектов предполагает не только строительство промышленной инфраструктуры, но и объектов для проживания и комфорта сотрудников, а в отдельных случая — и учебных заведений, где будут готовить кадры для компаний-резидентов индустриального парка.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе в индустриальном парке, можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.