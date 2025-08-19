5 победителей конкурса «Знай наших» вошли в состав Генсовета «Деловой России»

В «Деловой России» организовали встречу руководства бизнес-организации с победителями конкурса растущих российских брендов «Знай наших», который организовали АСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, а также замдиректор направления «Новый Бизнес» АСИ Михаил Хомич. Пять победителей конкурса вошли в состав Генсовета, сообщается на сайте АСИ .

Модератором встречи стала зампред и руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян. Она рассказала о направления работы бизнес-объединения, возможностях и перспективах для сотрудничества.

Суммарно отобрали 18 победителей из всего перечня тех, кто поучаствовал в конкурсе в третьем сезоне. Пять создателей компаний-победителей получили годовое бесплатное членство в генсовете «Деловой России». Среди них Евгений Елфимов (московская компания Inventorus — разработка ИИ «Никола» для поиска и анализа мировой научно-технической информации на базе искусственного интеллекта), Мария Казакова (Курский бренд Lori Tots — пошив детской одежды), Олег Шарыкин (московская компания Amarion — селекция и переработка амаранта), Ирина Амосова (компания De Code, разрабатывающая полностью российские формулы для ухода за кожей), Светлана Анисимова («Алгоритмика» — международная школа программирования и математики для детей от 6 до 18 лет). Остальным 13 победителям выдали бесплатно членство в региональных отделениях бизнес-организации.

Каграманян отметила, что конкурс «Знай наших» — эффективный инструмент, позволяющий развивать российский бизнес, формировать современные производства в регионах и повышать экономическую стабильность РФ. «Деловой России» важно, чтобы участники смогли доработать свои инициативы, выйти на рынки, найти партнеров и инвесторов. В этом будут помогать для продвижения брендов в РФ и за границей.

Хомич сказал, что у конкурса брендов большое количество партнеров в деловых и бизнес-объединениях. «Деловая Россия» всегда помогает. Там бизнесмен может попросить совета или поговорить с коллегами. С их помощью свою дело получится продвинуть на международном уровне и выйти на экспорт.

Конкурс «Знай наших» проводят в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованный АСИ и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. «Деловая Россия» — партнер мероприятия.

Председатель бизнес-объединения Алексей Репик входит в рабочую группу по организации конкурса. Цель «Знай наших» — поддержать развитие перспективных российских марок во всех субъектах РФ.

Компания RWB членов корсовета «Деловой России» Татьяны Ким и Роберта Мирзояна поддерживает спецноминацию конкурса «Бренды малых городов», Simple Group члена генсовета Максима Каширина создала номинацию «Напитки», «Купер» члена генсовета Павла Глухова номинацию «Продукты». Ozon члена генсовета Дмитрия Кима создал номинацию «Одежда и аксессуары».