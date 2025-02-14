49% россиян выбирают квартиры в Подмосковье для экономии

Жилищная ситуация в России в последние годы претерпевает изменения: каждый второй россиянин предпочитает купить квартиру большей площади в Московской области, чтобы не переплачивать за московский статус. О том, что жилье в Подмосковье становится всё более привлекательным вариантом для покупателей, РИАМО рассказали в девелоперской компании «Главстрой Регионы».

Согласно опросу компании, на текущий момент Подмосковье имеет значительные преимущества для покупателей, которым важна не только цена, но и комфорт, а также наличие всех необходимых удобств, отмечает коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин. Основным критерием привлекательности жилья остаётся цена за квадратный метр — так считает 31% опрошенных. Увеличивается и интерес к качеству архитектуры и дизайну жилых комплексов: 16% респондентов акцентируют внимание на этих аспектах.

Помимо цены, 14% опрошенных обращают внимание на размер и планировку квартиры, что также говорит о предпочтении большей площади. Транспортная доступность и развитая инфраструктура интересуют 12% респондентов, тогда как 8% выделяют важность благополучной экологической обстановки. Близость к центру города волнует только 7% опрошенных.

На вопрос о том, какая из локаций — Москва или Московская область — является более рациональной для покупки жилья, почти половина опрошенных (49%) ответили, что выбор зависит от условий и стоимости. 18% предпочли бы Подмосковье за его тишину и спокойствие, в то время как 14% всё же отдали бы предпочтение Москве, даже если это бы стоило дороже. При ситуации выбора «здесь и сейчас» 27% респондентов выбрали бы подмосковные проекты, так как это даёт возможность приобрести квартиру большей площади за меньшие деньги. 24% опрошенных не хотят переплачивать за «столичный» статус, тогда как 18% выбирают столицу, независимо от цены. 17% готовы рассмотреть покупку меньшей квартиры ближе к центру, а 14% предпочитают дождаться снижения цен.

«В условиях растущих ипотечных ставок и высокой стоимости жилья в Москве, Подмосковье становится для многих более рациональным вариантом — особенно для тех, кто предпочитает ценовую доступность и дополнительные метры по разумной цене», — сказал Артошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.