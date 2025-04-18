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42 млрд рублей инвестируют в проекты техсуверенитета в отрасли химпрома Подмосковья

В Московской области реализуется более 80 инвестиционных проектов в химической отрасли промышленности. Все они направлены на достижение технологического суверенитета, Всего в регионе реализуется более 410 проектов технологического суверенитета в различных отраслях промышленности, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В Московской области заявлен 81 проект технического суверенитета в химической отрасли. Общий объем инвестиций составляет 42,6 млрд рублей. В результате реализации этих инвестпроектов в регионе будет создано почти 5 тысяч рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, компания «Торговый Дом «Кудо» (ТД «Кудо») планирует реализовать инвестиционный проект по строительству производственно-складского комплекса по выпуску пластмассовых изделий. Инвестиции в строительство составят 670 млн рублей. Проект планируется запустить в 2027 году.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», – сказал глава региона.