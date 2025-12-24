3% россиян не будут ставить финансовые цели на 2026 год

Как показал проведенный опрос, только 3% россиян не ставят себе финансовые цели на 2026 год, сообщили РИАМО в пресс-службе платежного сервиса «Апельсин».

При этом у остальных самые популярные цели — увеличение дохода (57%), формирование или расширение финансовой подушки (52%), накопление на крупную покупку (46%), погашение долгов и закрытие кредитных карт (40%). А среди крупных трат, на которые респонденты хотят накопить, — путешествия (49%), покупка жилья (34%) и ремонт (33%).

Еще аналитики изучили планы россиян по использованию кредитных карт в предстоящем году. 49% опрошенных хотят полностью от них отказаться или сильно сократить их использование, а продолжать пользоваться такими картами готовы 22%.

Исследование выявило увеличение интереса к инвестициям. В 2026 году 40% россиян планируют впервые обратиться к этому инструменту, а наибольший интерес к теме проявляют женщины (47%). Также 26% опрошенных намерены продолжить инвестировать в наступающем году.

Несмотря на высокую мотивацию, жители РФ сталкиваются с барьерами на пути к финансовым целям. Серди наиболее распространенных — недостаточный уровень дохода (57%), непредвиденные расходы (39%) и страх финансовых ошибок или потери денег (22%). Для преодоления этих факторов и повышения финансовой устойчивости респонденты планируют искать подработку (30%), развивать источники пассивного дохода (29%) и сменить основное место работы (24%).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.