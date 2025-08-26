17 угольных предприятий остановили работу в Кузбассе

17 угольным предприятиям пришлось остановить производство в Кемеровской области из-за кризиса в отрасли. Об том заявил губернатор региона Илья Середюк, сообщает «Интерфакс» .

По словам главы Кемеровской области, угольная промышленность сейчас испытывает трудности из-за западных санкций и снижения мировых цен. На фоне этого в Кузбассе закрылись 17 угольных предприятий.

Однако Середюк отметил, что не все предприятия, которые были вынуждены остановить работу, закрылись навсегда. Половина из них «законсервирована», а работники направлены на другие заводы холдингов.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 151 предприятие по добыче и обогащению угля.

Ранее стало известно, что к середине 2025 года в России скопилось около 100 млн тонн нереализованного угля. Из-за этого некоторые шахты остановили свою деятельность. Так, кузбасские горняки заявили, что трудоустроиться теперь можно лишь в одну шахту.