Кузбасские горняки заявили, что трудоустроиться теперь можно лишь в одну шахту

К середине 2025 года в России скопилось около 100 млн тонн нереализованного угля, что привело к остановке деятельности некоторых шахт, которые фактически превратились в хранилища. Шахтеры из Кузбасса поделились информацией о том, что в регионе найти работу теперь возможно только в шахте им. В. Д. Ялевского, сообщает Постньюс .

По словам горняков, сложившаяся обстановка привела к быстрому увеличению штата предприятия. Количество уволенных специалистов в угольной промышленности уже превысило тысячу человек, а число желающих трудоустроиться крайне велико.

Экс-сотрудник шахты «Спиридоновская», находящейся в предбанкротном состоянии, подчеркнул, что нынешний кризис будет иметь продолжительные последствия.

«Угольную отрасль сейчас посадят на ноль: не будет ни специалистов, не будет никого. Уголь не нужен сейчас, а нужен будет через полгода. Но нельзя все бросить, а потом зайти и тут же начать добывать. Такого не бывает», — заявил шахтер.

По имеющимся данным, в России уже обанкротилась 51 шахта, а одна из крупнейших угледобывающих компаний, «Северный Кузбасс», находится на грани закрытия. Только в июне текущего года предприятие уволило свыше 900 сотрудников.