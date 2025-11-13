146 млрд рублей выделили на реализацию нацпроектов в Подмосковье в 2025 году

Московская область направит 146 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2025 году, из них 60 млрд рублей составят средства федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Основной объем расходов — 105 млрд рублей — приходится на проект «Инфраструктура для жизни», объединяющий развитие дорожной сети, жилищного строительства, коммунальных систем и городской среды. Кроме того, значительные средства направлены на поддержку молодежи и детей (13 млрд рублей), семей (12 млрд рублей) и здравоохранение (13 млрд рублей).

По состоянию на 1 ноября регионом освоено 103 млрд рублей (70% годового плана), в том числе 49 млрд рублей из федерального бюджета (82% выделенной суммы). В лидеры по реализации вышли «Беспилотные авиационные системы», «Кадры» и «Эффективная и конкурентная экономика»: они исполнены на 100%. Также высокую степень реализации показали «Экологическое благополучие» (86%) и «Семья» (81%).

Комментируя подход региона к оценке эффективности нацпроектов, министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков подчеркнул: «Наш приоритет — не просто освоение средств, а достижение тех результатов, ради которых нацпроекты создавались. Поэтому мы оцениваем работу по трем ключевым ориентирам: выполнение стратегических задач, реальные позитивные сдвиги для людей и, что крайне важно, оценка самих жителей».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.