12 российских компаний объявили дивиденды в 2025 году

В 2025 году от российских компаний ожидаются дивиденды в размере, исчисляемом триллионами рублей. РБК составил календарь предстоящих выплат и представил прогнозы относительно дивидендных событий.

Последний день для покупки акций группы «Черкизово» — 4 апреля. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 98,92 рублей на акцию. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет 2,71%.

Завершающий день для приобретения акций российской золотодобывающей компании «Полюс» — 24 апреля. По итогам 2024 года дивиденды составят 730 рублей на акцию. Доходность по текущим ценам составляет 3,85%.

Банк «Авангард» объявил 25 апреля последним днем для приобретения акций. Совет директоров принял решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 28,5 рублей на акцию. Дивидендная доходность, рассчитанная на основе текущих рыночных цен, составляет 3,56%.

Также 25 апреля станет заключительным днем для покупки акций ПАО «НОВАТЭК», который является крупнейшим независимым производителем природного газа в РФ. По итогам прошлого года совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 46,65 рублей на акцию. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет 3,57%.

Помимо этого, последний день для приобретения акций «Яндекса» — 25 апреля. По итогам 2024 года дивиденды составят 80 рублей за акцию. Дивидендная доходность по текущим рыночным ценам составляет 1,73%.

18 апреля станет завершающим днем для приобретения акций Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве. Руководство одного из крупнейших многопрофильных бизнес-комплексов страны решило выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,88353 рубля на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Дивидендная доходность по текущим ценам составляет 6,29% для обыкновенных акций и 7,6% для привилегированных.

«Группа ЛСР» завершает прием заявок на приобретение акций 28 апреля. Совет директоров принял решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 78 рублей на акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет 8,77%.

Компания «Т-технологии» объявляет о завершении периода приобретения акций. Последний день для совершения сделок — 15 мая. По итогам прошлого года размер дивидендов составит 32 рубля на акцию. Дивидендная доходность, рассчитанная на основе текущих рыночных цен, составляет 0,89%.

6 июня российская энергетическая компания «ИнтерРАО» завершает прием заявок на приобретение акций. Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов в размере 0,353757 рубля на акцию по итогам 2024 года, что составляет 9,47% дивидендной доходности.

Кроме того, 6 июня российский химический холдинг «ФосАгро» завершает продажу ценных бумаг и рекомендует дивиденды в размере 171 рубля на акцию, дивидендная доходность составляет 2,59%.

2 мая банк «Санкт-Петербург» завершает прием заявок на покупку акций. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 29,72 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную. Это 7,31% и 0,27% дивидендной доходности соответственно.

8 июля «Корпоративный центр ИКС 5» прекращает продажу акций. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 648 рублей на акцию, что соответствует 17,78% дивидендной доходности.

Ранее стало известно, что в России могут создать специальный фонд редких, в том числе редкоземельных металлов для работы с зарубежными инвесторами.