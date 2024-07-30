10 производителей Подмосковья стали лидерами в конкурсе «Московское качество»

Подмосковные предприятия, реализующие свою продукцию на территории Московской области, а также в Москве, приняли участие в конкурсе «Московское качество», главная цель которого — продвижение локальных производителей, реализации государственной политики импортозамещения и развитие потребительского рынка. 10 региональных компаний стали победителями и призерами в нескольких номинациях, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В группе молочных продуктов 1 место в категории «йогурт питьевой с наполнителем» получил бренд «Актибио» компании АО «Эйч энд Эн» с производством в городском округе Чехов. В категории «сыр с белой благородной плесенью «Камамбер» лидером стал бренд «PRESIDENT» предприятия АО «Лакталис Восток» городского округа Истра. В группе мясной продукции лидерами стали ООО «Щелковский МПК» с линейкой пельменей «Сибирская коллекция», в категории «бекон копчено-вареный» — ООО «Мясокомбинат Павловская слобода» с брендом «Велком», в категории филе бедра цыпленка бройлера — ООО «Элинар-Бройлер» с продукцией «Первая свежесть».

В Минсельхозпроде дополнили, что призовые места также заняли АО «Мясокомбинат Клинский» в категориях: «колбаса докторская вареная ГОСТ», «сосиски молочные», ООО «МПЗ Мясницкий ряд» в категории «колбаса «Московская» (ГОСТ) варено-копченая» и другие компании.

Конкурс «Московское качество» проводится ежегодно. Организатором выступает Союз «Московская торгово-промышленная палата» при патронате Московской городской Думы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.