10 изготовителей высокотехнологичных изделий открылись в ОЭЗ «Технополис Москва»

В 2024 году 10 компаний, которые занимаются производством высокотехнологичных изделий, стали резидентами особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Три получившие статус резидента ОЭЗ в этом году компании, начали работать на площадке «Руднево». На ее территории было заложено «ядро» разработки отечественных БПЛА.

Суммарно в «Руднево» работают 25 компаний, производящих высокотехнологичные изделия. Девять из них — резиденты особой экономической зоны. В открытых предприятиях трудятся 2,1 тыс. человек.

Также резидентами ОЭЗ стали четыре фирмы, которые запустили производство на площадке «Алабушево». Среди них есть фармацевтическая корпорация. Она создает лекарства для лечения генетических, онкологических и редких болезней. Завод планируют возвести до конца первого квартала 2027 года. Предприятие создаст около 1,1 тыс. рабочих мест.

Еще резидентство в ОЭЗ получили три фирмы, которые начали работать на площадке «Печатники». Эти компании создают устройства для самообслуживания, аккумуляторы, батареи и другие источники поддержания питания. Благодаря фирмам в мегаполисе появится большее количество электрического транспорта.

«Для резидентов особой экономической зоны действуют специальный налоговый режим и значительные льготы», — напомнил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сказал, что в первом полугодии 2024 года средний и крупный бизнес столицы вложил в основной капитал города более 1,3 трлн рублей. Это на 8% больше, чем в 2023-м за тот же период.