1% от стипендии: эксперт оценил идею студентам откладывать на пенсию

Экономист Олег Дроздов заявил, что даже живущие на стипендию студенты могут хотя бы символически начать откладывать на пенсию, сообщает АБН24.

«Откладывание денег на пенсию, даже если это всего 1% от стипендии, формирует у студентов привычку к сбережениям и осознанному финансовому планированию», — сказал эксперт.

По его словам, такая практика поможет молодым людям научиться планировать свои финансы в будущем и сформирует новую культуру. Чем раньше человек начинает думать о пенсии, тем больше у него шансов обеспечить себе достойную старость.

Кроме того, это предложение мотивирует студентов раньше начать искать подработки и стажировки, получать необходимый профессиональный опыт. Даже небольшие накопления в будущем могут вырасти благодаря капитализации, заключил эксперт.

Ранее студентам в России порекомендовали откладывать 1% от стипендии на пенсию.