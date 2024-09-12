Здоровье в долг: о чем важно помнить при оформлении кредитов на лечение

Многие считают, что кредиты на лечение — это спасение в трудной ситуации. Однако на практике они становятся катализатором серьезных финансовых проблем. О том, какие опасности скрывают медицинские кредиты и как их избежать, РИАМО рассказала руководитель отдела продаж компании «Банкирро» Кристина Мошкова.

Насколько популярны кредиты на лечение в России Фото - © Медиасток.рф Бытует мнение, что в РФ кредиты на лечение не столь популярны, как на Западе. Это не совсем так, поскольку и работающие люди, и пенсионеры прибегают к такому виду кредитования при обращениях в частные клиники, где услуги являются платными. Часто работает такая схема, согласно которой человеку сначала предлагается пройти бесплатную консультацию или диагностику в частной клинике, после чего ставится диагноз и рекомендуется как можно скорее начать лечение. Не имея средств на такое лечение, люди иногда прибегают к помощи кредитов. Например, такая практика довольно распространена в стоматологии и косметологии. «У нас были ситуации, когда люди обращались в нашу компанию за советом, имея долги в 2-3 миллиона рублей, которые они брали в кредит на пластическую операцию либо косметические инъекции» Кристина Мошкова руководитель отдела продаж компании «Банкирро» В дальнейшем кредиты на лечение получат еще большее развитие, потому что частные клиники по факту являются кредитными брокерами банков, отмечает эксперт. «Человеку выдают кредит, но он эти деньги не получает — они сразу уходят на счет клиники, которая оказывает ему медицинские услуги», — объясняет Мошкова.

Кредиты на лечение: плюсы и минусы Фото - © Медиасток.рф По словам Мошковой, зачастую люди обращаются в частные клиники, не получив бесплатную консультацию в государственной клинике. А ведь именно там, в государственной клинике, они могли бы пройти определенный спектр исследований и анализов, по результатам которых понять, есть у них заболевание или нет. Кроме того, порой решение о кредитовании на лечение принимается поспешно и спонтанно. Например, человеку сказали, что ему нужно полностью поменять зубы, и он тут же подписал кредитный договор на полтора миллиона, объясняет руководитель отдела продаж компании «Банкирро». Обычный человек, как правило, не мониторит рынок медицинских услуг, поэтому не знает, что определенная услуга может стоить 100 тысяч рублей, а он платит за нее 1 миллион, говорит Мошкова. «В частных клиниках работают достаточно хорошие психологи, продажники, которые начинают рассказывать, что если сегодня данной услугой не воспользоваться, то через неделю или две этот человек останется совсем без зубов», — объясняет эксперт.

Как оформить кредит на лечение: что важно учитывать Фото - © Фотобанк Лори При выборе кредитной организации следует обратить внимание на процентную ставку по кредиту и, разумеется, на сам банк — насколько он известный, крупный и т. д. По словам Мошковой, множество банков сейчас предлагают не очень лояльные условия. А еще есть банки, у которых нет операционного офиса в конкретном регионе, а человеку важно иметь возможность обратиться в организацию с каким-либо вопросом в любое время, чтобы решить проблему, считает эксперт. И, конечно же, всегда нужно обращать внимание на дополнительный пакет — сколько там предлагается дополнительных продуктов и можно ли от них отказаться при оформлении кредитного обязательства. Иногда может быть приемлемо выбрать более высокую процентную ставку, но при этом отказаться от дополнительных продуктов, поясняет руководитель отдела продаж компании «Банкирро».

Подводные камни при оформлении кредитов на лечение Фото - © Фотобанк Лори Тонких моментов при оформлении кредитов на лечение предостаточно, говорит эксперт. «Во-первых, в брокерской системе присутствуют именно те банки, которые предлагают очень высокие процентные ставки. Это может быть Т-банк, МТС Банк, „Альфа Банк“. При этом оформляется весь спектр дополнительных услуг — в комплексе, который человек не вправе выбирать», — говорит эксперт. К примеру, клиент хочет оформить страховку только по здоровью, а на случай инвалидности и смерти — нет, дабы на этом сэкономить. Но банки подключают полный пакет. Или человек берет кредит на лечение в размере 300 тысяч рублей, а страховые продукты стоят еще 200 тысяч рублей. Эта дополнительная сумма плюсуется к телу кредита, то есть к сумме основного долга, и, естественно, процентная ставка начисляется уже на всю сумму. По сути, человек платит за воздух, приводит пример Мошкова. «И ведь данного человека никто не уведомляет о том, что он имеет право на расторжение договора страхования в течение 14 дней» Кристина Мошкова руководитель отдела продаж компании «Банкирро» Еще одна распространенная проблема, когда медицинские организации внушают пенсионерам, что первые три платежа по кредиту сделают за них сами. «Но ведь чудес не бывает. Если мы взяли на себя долговые обязательства, то должны их четко соблюдать. Никто не сделает это за нас», — подчеркивает эксперт.