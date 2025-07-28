Выбрать дыню: на что обратить внимание и как покупать, чтобы не отравиться

Сочная, ароматная и сладкая дыня богата витаминами и утоляет жажду. Как выбрать вкусные и безопасные плоды, читайте в материале РИАМО.

Не покупать дыню у дорог Фото - © Александр Манзюк/РИАМО Как и любой продукт, дыню не стоит покупать в местах несанкционированной торговли, «с рук» и прямо из машин, стоящих у обочин дорог. Такая покупка может оказаться не просто невкусной, но и опасной для жизни и здоровья. Помимо того, что дыни недобросовестные фермеры и продавцы могут «перекормить» нитратами, у дороги она впитает в себя токсичные вещества и тяжелые металлы. Хранятся плоды в таких местах неправильно, чаще всего прямо на земле или долго лежат в машине, что приводит к порче дыни, гниению, а значит увеличивается риск пищевого отравления. У продавцов должны быть документы на продукцию, сертификаты и медицинские книжки. Если ничего из этого покупателю не показывают или дают посмотреть копии, это повод отказаться от покупки. В соответствии с требованиями санитарных правил дыни должны лежать на специальном поддоне, а не на земле. Как и арбузы, дыни при продаже запрещено разрезать, так мякоть становится благоприятной средой для размножения бактерий. Стоит выбирать дыню в супермаркетах, в магазинах, на санкционированных бахчевых развалах. Покупать ее лучше в сезон, тогда меньше вероятность съесть плод, «перекормленный» нитратами.

Как выбрать дыню По аромату Фото - © Christopher Doemel/Flickr.com Первый признак вкусной и сладкой дыни – ее аромат. Запах плода должен быть сладким с нотками меда и ванили, но не приторным и немного напоминать запах зрелых груш. Если внешний вид у дыни хороший, но она ничем не пахнет, значит, в процессе ее выращивания были использованы химические вещества – от такой покупки лучше отказаться. У неспелой дыни будет травянистый запах, а вот приторные ароматы с кисловатыми нотами, напоминающими сырость, присущи плодам, которые уже начали портиться и загнивать. Гнить дыня начинает с хвостика или с носика, поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на запах в этих местах. По звуку и цвету Фото - © Christer/Flickr.com Дыня имеет достаточно тонкую кожицу, поэтому стучать по ней сильно не стоит. Достаточно просто хлопнуть – глухой звук говорит о спелости плода, а звонкий – о том, чтоб плод не зрелый. Цвет у плода должен быть равномерным. В зависимости от сорта дыня может быть и ярко-желтой, почти оранжевой, и зеленоватой. Главное, чтобы цвет был равномерным без темных пятен и повреждений. Допустимо наличие лишь одного небольшого пятна, которое появляется на том месте, которым плод лежал на земле. По упругости и форме Фото - © Николай Корешков/РИАМО Из двух примерно одинаковых дынь выбирать следует ту, которая тяжелее. Но и слишком тяжелый для своей формы плод тоже должен вызвать подозрения – могли начаться процессы гниения. Форма дыни зависит от сорта – она может быть вытянутой или круглой. При этом важно, чтобы форма была без перекосов, а сам плод как можно более симметричным. Если дыню слегка сжать руками, она должна слегка пружинить. Она не должна быть твердой, как арбуз, но и не должна быть слишком мягкой. На кожуре не должно оставаться следов от пальцев. По плодоножке Фото - © jcomp/Freepik У дыни тоже следует обращать внимание на плодоножку. У зрелых плодов она сухая, а вот место крепления цветка, напротив плодоножки, в отличие от арбуза, должно быть мягким. Зеленоватый и травянистый хвостик говорит о том, что сорвали дыню неспелой. Состояние плода вокруг плодоножки и носика (место крепления цветка) говорит о том, насколько дыня спелая и не начала ли она портиться. Если в этих местах слишком мягко и видны пятна, значит, плод начал гнить.