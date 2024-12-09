Вместо Шенгена: какие документы можно использовать, если не дают визу в Европу

Основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов рассказал РИАМО о том, какие у россиян на сегодняшний день существуют варианты заменить долгосрочную Шенгенскую визу, если существуют проблемы с ее получением.

Какие проблемы есть с Шенгеном Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Еще сравнительно недавно российский паспорт не создавал особых проблем в путешествиях. Российские граждане без особых проблем получали визы и в США, и в Великобританию, не говоря уже о странах Шенгенской зоны. Многие оформляли шенгенские визы на год, на два и даже на пять. Но с 2022 года ситуация резко изменилась. Многие страны сейчас совсем или почти совсем не выдают россиянам туристические визы. В странах Шенгенского соглашения более-менее лояльное отношение сохраняется, пожалуй, только у Франции, Италии, Испании и Греции. Но даже в этих странах процент отказов существенно вырос и по некоторым данным доходит до 20%, а из положительных решений примерно в половине случаев визы дают только под поездку. Мультивизы выдают чаще на несколько месяцев, в лучшем случае на полгода, в редчайших случаях на год – о пятилетнем Шенгене не приходится и мечтать, констатирует Беспалов. Все это, конечно, не подходит тем, кто привык часто ездить в Европу или чьи интересы связаны со Старым Светом. Однако существует целый ряд способов для обхода ограничений. Больше того, эту проблему можно решить надолго или даже навсегда, уверен эксперт.

Визовый туризм Фото - © Фотобанк Лори В основном, все эти ограничения распространяются на выдачу виз только в расположенных на территории РФ диппредставительствах и визовых центрах. В других же странах, даже с российским паспортом, вполне реально получить и долгосрочные визы. Правда, в большинстве стран для этого требуется вид на жительство, а это непростая история. Но существуют исключения. В Армении, например, вполне реально получить шенгенские визы и без ВНЖ. Также реально оформить Шенген и через Казахстан. Правда, в этой стране предварительно потребуется оформить разрешение на временное пребывание (РВП), но его можно сделать буквально за пару дней. А затем оформить и настоящий долгосрочный Шенген, в том числе и пятилетний — после чего надолго забыть о проблемах с визами. «Разумеется, такие маршруты потребуют дополнительных как финансовых, так и временных затрат. Но, с другой стороны, это можно рассматривать как своеобразную разновидность туризма. В тех же Армении и Казахстане есть, на что посмотреть – и почему бы не совместить полезное с приятным. Кстати, визовый туризм в России становится все более популярным. Так, некоторые турфирмы организуют поездки в Катар за американскими визами – вместе с пляжным отдыхом и другими фишками», — рассказывает эксперт.

Вид на жительство в ЕС Фото - © Unsplash.com Это достаточно простой способ. Получить ВНЖ в ряде европейских стран можно по целому ряду оснований: по работе, учебе, финансовой состоятельности, воссоединению, через инвестиции, в качестве цифрового кочевника и так далее. Больше всего вариантов в Южной Европе (Испания, Португалия, Италия, Греция), а также в восточной Европе (прежде всего в Венгрии и Болгарии). Сделать это можно относительно быстро и недорого. Даже при оформлении через миграционные компании потребуется несколько тысяч евро, а при самостоятельном решении всех вопросов можно уложиться и в меньшую сумму. «Проблема в том, что практически все типы ВНЖ предполагают постоянное проживание в стране выдачи. Если вы живете в России и лишь изредка ездите в ЕС, то продлить документ не сможете. В этом плане краткосрочный ВНЖ на год-два окажется не слишком полезен — он не избавит от головной боли. Другое дело, если вы сможете получить ВНЖ на более долгий срок. Например, во Франции бизнес-визы можно оформить сразу на 4 года, а Blue Card Болгарии можно получить даже на 5 лет. Такой документ уже позволит надолго забыть о проблеме. К тому же вы не будете ограничены стандартным сроком по мультивизам (обычно 90 дней) и сможете путешествовать по Европе столько, сколько захотите», — подчеркивает эксперт.

«Золотые визы» в ЕС Фото - © Unsplash.com «Фактически это лишь один из вариантов ВНЖ, но мы все же выделим его в отдельную категорию. «Золотые» (они же инвесторские) визы не требуют постоянного проживания в стране выдачи и оформляются на долгий срок. Вы сможете закрыть вопрос на 10 и даже 20 лет», поясняет Беспалов. Правда, и цена вопроса велика — нужно выложить сотни тысяч евро. На данный момент самый доступный вариант – «золотые визы» Венгрии через инвестиции в местные фонды недвижимости (от 250 тысяч евро). С другой стороны, это не безвозвратные потери, а инвестиции, которые при правильном подходе принесут неплохую отдачу. «Именно так мы и рекомендуем относиться к подобным программам. Рассматривать их стоит только в том случае, когда сами вложения могут оказаться прибыльными. В этом случае визу вы получите фактически бесплатно (за исключением, разумеется, расходов на оформление)», — говорит Беспалов. Но добавляет, что здесь и возникает главная сложность. Традиционно большинство инвесторов предпочитает оформлять «золотые визы» через покупку недвижимости как наиболее понятный и надежный способ. Однако в Европе сейчас непросто получить высокую доходность при сдаче жилья в аренду недвижимости, при этом высокие налоги съедают большую часть прибыли, а некоторые программы закрыты для россиян Эксперт назвал несколько основных вариантов. 1. Греческая программа «золотой визы» Греческая программа, которая в последние годы была самой популярной в Европе благодаря низкому порогу входа. Получить «золотые визы» Греция россияне могут за счет любого другого гражданства. Так, всего за четыре месяца можно сравнительно дешево получить паспорт Киргизстана – и уже с ним оформлять «золотые визы» в Греции. Правда, минимальный порог входа там недавно был существенно повышен — до 800 тысяч евро в популярных районах и до 400 тысяч в остальных. 2. Португальская программа «золотой визы» В Португалии опция получения «золотых виз» за недвижимость недоступна вообще для всех уже год. Есть другие варианты инвестиций, но мы в любом случае это направление не рекомендуем из-за долгих очередей, подчеркивает Беспалов. 3. Венгерская программа «золотой визы» По мнению эксперта, самой перспективной является именно венгерская программа. Оформление «золотых виз» непосредственно за покупку недвижимости (от 500 тысяч евро) будет доступно с 1 января 2025 года, а пока можно вкладываться через фонды. Кстати, венгерский рынок недвижимости сейчас переходит к стадии бурного роста, так что подобные инвестиции выглядят перспективными. 4. Испанская программа «золотой визы» В Испании, наоборот, власти объявили о сворачивании этой программы, но провести соответствующий закон через парламент пока не получается. «Золотые визы» там также доступны за покупку недвижимости на сумму от 500 тысяч евро. Однако к таким вложениям в этой стране эксперт рекомендует относиться осторожно. Цены на испанское жилье высоки, доходность от аренды невелика, многие города вводят запреты на краткосрочную аренду, налоги очень высоки, при этом не решена проблема окупасов (захватчиков чужого жилья, ред.) Вообще, в этой стране закон практически не защищает собственников недвижимости, подчеркивает Беспалов.

Паспорт страны с европейским безвизом Фото - © Freepik.com Этот вариант хорош тем, что проблему вы решите не просто на несколько лет, а вообще до конца жизни, говорит основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance. «Правда, есть один нюанс: наличие у ЕС договора о безвизе с какой-либо страной в настоящем не гарантирует, что этот договор будет действовать всегда. Пока мы знаем только об одном случае разрыва такого соглашения – европейского безвиза лишились обладатели паспортов Вануату. Однако в последнее время обсуждается приостановка безвиза со странами Карибского бассейна, а также с Грузией, политический курс которой в последние полгода категорически не устраивает Евросоюз», — отмечает Беспалов. Впрочем, отмена таких соглашений редкость. Чаще в этом мире страны предпочитают строить безвизовые мосты, а не разрушать их, добавляет он. Так, соответствующие переговоры идут между ЕС и Арменией. На сегодняшний день среди самых доступных в плане оформления гражданства стран с действующим европейским безвизом можно назвать Сербию, Аргентину и Парагвай. Во всех этих странах россияне могут получить паспорт не только по натурализации через несколько лет, но и по ускоренным программам. «Кстати, еще одно преимущество гражданства. Оно решает не только проблему путешествий, но и позволяет снять ограничения при взаимодействии с банками и другими финансовыми организациями. Большинство из них относят российские паспорта к категории документов высокого риска, операции россиян проверяют более чем тщательно, отказывают в проведении платежей и даже открытии счетов. Паспорт любой нейтральной страны снимает практически все вопросы», — констатирует эксперт.

Гражданство в Евросоюзе Фото - © Unsplash.com Безусловно, это самый надежный способ, европейский паспорт гарантирует не просто вечный безвиз, но еще и право постоянно находиться в ЕС, без ограничений в виде 90-дневного срока. «Вообще, паспорта стран Евросоюза считаются самыми сильными в мире и прекрасно подходят для путешествий. Также они дают множество других преимуществ: доступ к медицине, образованию, банковским услугам в ЕС, возможность работать и вести бизнес там и многое другое», — отмечает Беспалов. Фактически единственный минус — доступность. Получить гражданство в Евросоюзе сейчас весьма сложно, особенно если требуется это сделать быстро, добавляет он. Если говорить о натурализации, то формально самый быстрый вариант предлагает Германия – при условии успешной адаптации подавать на гражданство там можно после трех лет проживания. Однако количество желающих слишком велико, что приводит к огромным очередям – и в реальности получение немецкого паспорта может растянуться еще на несколько лет в режиме ожидания, поясняет эксперт. «К счастью, в некоторых странах ЕС существуют ускоренные программы, позволяющие при соблюдении определенных условий получить гражданство за год-полтора. Это возможно, например, в Италии, Греции, Польше, Словении и, с некоторыми оговорками, в Румынии. В основном речь о программах репатриации, то есть получения гражданства через предков. Но условия по некоторым программам достаточно мягкие. Так, в Румынии достаточно всего лишь проживания предков на определенных достаточно обширных территориях, а Польшу устроит, если ваши деды или даже прадеды в прошлом всего лишь соблюдали польские обычаи», — рассказывает Беспалов.