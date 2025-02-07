Великий парад планет 28 февраля 2025: что за астрономическое событие и как его можно будет увидеть

Что такое великий парад планет

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Астрономическое событие, которое называют «парадом планет», имеет научное название – «планетарное выравнивание». Этот термин описывает явление, когда несколько планет выстраиваются визуально близко друг к другу по одну сторону от Солнца, и наблюдатель с Земли может увидеть их одновременно.

Обычно в параде планет участвуют три или четыре небесных тела, и такие явления происходят довольно часто. Парад из пути-шести планет происходит реже, ученые называют его «большим выравниванием». Ситуации, когда можно наблюдать все семь планет, именуются «великим выравниванием» или «великим парадом». Это уникальное событие, которое случается раз в несколько десятков лет.

На 2025 год приходятся два больших парада планет и один великий. Один из больших уже прошел 21 января, второй – ожидается 29 августа, когда ближе к утру на небосклоне появятся Меркурий, Венера, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн.

Великий парад, в котором будут участвовать все планеты Солнечной системы, мы увидим вечером 28 февраля 2025 года. С Земли можно будет наблюдать Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.