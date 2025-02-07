Великий парад планет 28 февраля 2025: что за астрономическое событие и как его можно будет увидеть
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В материале РИАМО рассказываем о том, какое уникальное событие ждет любителей астрономии 28 февраля 2025 года и как его можно будет увидеть.
Что такое великий парад планет
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Астрономическое событие, которое называют «парадом планет», имеет научное название – «планетарное выравнивание». Этот термин описывает явление, когда несколько планет выстраиваются визуально близко друг к другу по одну сторону от Солнца, и наблюдатель с Земли может увидеть их одновременно.
Обычно в параде планет участвуют три или четыре небесных тела, и такие явления происходят довольно часто. Парад из пути-шести планет происходит реже, ученые называют его «большим выравниванием». Ситуации, когда можно наблюдать все семь планет, именуются «великим выравниванием» или «великим парадом». Это уникальное событие, которое случается раз в несколько десятков лет.
На 2025 год приходятся два больших парада планет и один великий. Один из больших уже прошел 21 января, второй – ожидается 29 августа, когда ближе к утру на небосклоне появятся Меркурий, Венера, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн.
Великий парад, в котором будут участвовать все планеты Солнечной системы, мы увидим вечером 28 февраля 2025 года. С Земли можно будет наблюдать Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Как происходит парад планет
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Планеты Солнечной системы движутся по своим орбитам в плоскости эклиптики. Периоды их обращения вокруг Солнца зависят не только от скорости перемещения, но и от протяженности орбиты, например, Меркурий делает круг вокруг светила всего за 88 суток, Марс – за 687 суток, Юпитеру для того, чтобы облететь Солнце, требуется почти 12 лет, а Нептуну – 164,5 года.
В определенные моменты времени каждую из планет можно увидеть на ночном небе – невооруженным глазом либо с помощью бинокля или телескопа. Время от времени две-три планеты появляются на небе почти одновременно. А вот увидеть сразу семь небесных тел в одном секторе небосклона – большая удача, так как такие совпадения координат планет очень редки из-за огромной протяженности орбит.
Следующий большой парад планет, в котором примут участие Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, по подсчетам астрономов, состоится только в 2040 году. Точную дату следующего великого парада ученые пока не называют.
Как можно будет увидеть великий парад планет в 2025 году
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Великий парад планет состоится вечером 28 февраля 2025 года. Лучше всего выбрать место для наблюдения вдалеке от городской засветки, в сельской местности или в поле.
Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер наблюдатель с Земли сможет разглядеть невооруженным глазом, для остальных планет потребуется бинокль или любительский телескоп.
Марс, Юпитер и Уран будут находиться выше всех остальных планет над горизонтом, а Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн расположатся по нисходящей в правой стороне небосклона.
В районе каких созвездий будут располагаться планеты во время великого парада:
- Марс – в созвездии Близнецов;
- Юпитер – в созвездии Тельца;
- Уран – в созвездии Овна ближе к созвездию Тельца;
- Меркурий и Сатурн – в созвездии Водолея;
- Венера и Нептун – в созвездии Рыбы.
Чтобы увидеть все семь планет, начинать наблюдение имеет смысл сразу после захода Солнца. 28 февраля Сатурн будет совсем рядом с нашим светилом, поэтому, чтобы его увидеть, нужно дождаться заката, но не пропустить момент, когда и сам Сатурн уйдет за горизонт.
Планеты на ночном небе можно отличить от звезд по отсутствию мерцания. Для того, чтобы лучше опознавать небесные объекты, можно использовать мобильные приложения с геолокацией, например, Stellarium, Sky Tonight или Time and Date.