В духовке, с апельсинами и мороженое: 7 рецептов из тыквы

В материале РИАМО – рецепты из тыквы, которые понравятся всей семье.

Пюре из тыквы Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори Ингредиенты: Тыква – 350 г Тыкву почистить,нарезать кубиками и выложить в кастрюлю. Влить 400 мл воды, довести до кипения, затем убавить огонь до самого маленького и варить 25 минут, пока тыква не станет совсем мягкой. Слить получившийся тыквенный отвар в отдельную посуду. Тыкву остудить и взбить в блендере, добавляя по мере необходимости воду, в которой она варилась, чтобы получилась нужная консистенция.

Тыква, фаршированная грибами, сыром и шпинатом Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори Ингредиенты: Мини-тыквы (500 г) – 4 шт

Луковица – 1 шт

Соль – по вкусу

Черный перец молотый – по вкусу

Сливочное масло – 1 ст.л.

Шампиньоны – 250 г

Чеснок – зубчик

Твердый сыр – 80 г

Жирные сливки – 120 мл

Багет – 1 шт

Мускатный орех молотый – по вкусу Срежьте у тыкв верхушки, но не выкидывайте. Вычистите семена и натрите мякоть изнутри солью и перцем. Нарежьте лук небольшими кусочками или тонкими полукольцами. В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Выложите лук и обжаривайте несколько минут до мягкости. Добавьте грибы, нарезанные тонкими пластинками, и измельченный чеснок. Готовьте примерно пять минут,затем закиньте шпинат. Если листья крупные, нарежьте их. Обжаривайте,пока шпинат не размягчится. Снимите с огня и приправьте начинку солью и перцем. Нарежьте багет небольшими кубиками.Добавьте их к грибной смеси вместе с тертым сыром, мускатным орехом и сливками. Перемешайте и нафаршируйте тыквы. Смажьте противень растительным маслом и поставьте тыквы.Накройте верхушками и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час.После уберите верхушки и запекайте еще 20–30 минут.Начинка сверху должна подрумяниться,а сами тыквы — легко протыкаться ножом.

Тыква с апельсинами на зиму Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори Ингредиенты: Тыква – 1 кг

Апельсин – 1 шт.

Сахар – 850 г Срежьте с тыквы кожуру, удалите мякоть и нарежьте тыкву на небольшие кубики. Апельсин очистить и мелко нарезать. Добавить его в миску к тыкве и засыпать все сахаром. Оставить миску до тех пор, пока сахар полностью не растает. Выложить содержимое миски в кастрюлю и поставить на огонь. Варить тыкву и апельсин на медленном огне в течение 40-60 минут после закипания. Затем надо разлить горячую массу по стерилизованным банкам и закатать их. Пару баночек можно закрыть обычными крышками и поставить в холодильник, ведь через 12 часов лакомство будет готово, и вы сможете его попробовать.

Тыква фри в духовке с сыром и паприкой Фото - © Елена Руй / Фотобанк Лори Ингредиенты: Мякоть тыквы – 800 г

Кукурузный крахмал – 2 ч.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Молотый кайенский перец – 1/2 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Пармезан (или любой другой твердый сыр) – кусочек

Петрушка – несколько веточек Нарежьте тыкву небольшими брусочками. Смешайте их с крахмалом, маслом, кайенским перцем, паприкой, чесноком и солью. Проследите, чтобы все кусочки были покрыты этой смесью. Выложите брусочки в один слой на противень,застеленный пергаментом. Поместите в разогретую до 190°C духовку минут на 20. В середине приготовления переверните кусочки. Тыква должна подрумяниться. Смешайте мелко натертый пармезан и рубленую петрушку. Перед подачей посыпьте этой смесью тыкву.

Пряное мороженое из тыквы от Юлии Высоцкой Фото - © Зоряна Ивченко / Фотобанк Лори Ингредиенты: Сливки 38% – 500 мл

Яичные желтки – 5 шт

Сахар коричневый – 125 г

Тыква – 400 г

Ванильный порошок – 1 щепотка

Корица молотая – 1/4 ч.л.

Имбирь молотый – 1/4 ч.л.

Мускатный орех молотый – по вкусу

Бурбон – 30 мл Предварительно запечь тыкву, не использовать специи или сахар. Затем взбить или перетереть — должно получиться около 250 г пюре. Сливки влить в сотейник, довести до кипения, но не кипятить. Взбить сахар с желтками в воздушную светлую массу. К желткам добавить все специи и бурбон, перемешать.Смесь перелить в отдельную холодную миску. К яичной смеси влить горячие сливки.Все время помешивать,чтобы желтки не свернулись от высокой температуры. Основу для мороженого заварить в микроволновой печи в течение пяти минут. Или же перелить смесь в кастрюлю и варить ее в течение четырех-шести минут на среднем огне, постоянно помешивая деревянной ложкой. Масса должна загустеть. Важно не доводить ее до кипения. Основу для мороженого в течение нескольких минут вымешивать венчиком,з атем добавить тыквенное пюре и снова все вымешать. Для приготовления десерта можно использовать мороженицу. Если будете замораживать смесь в морозилке, то вам понадобится несколько часов. При этом каждые 30 минут нужно взбивать смесь, чтобы не образовались кристаллы льда.

Тыквенный пирог Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори Ингредиенты: Тыква – 300 г

Яблоки – 1 шт

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 150 г

Яйца куриные – 2 шт

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Подсолнечное масло – 1ч.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Мед – 1 ч.л. Потереть тыкву и яблоки на крупной терке. Смешать их в одной емкости. Далее к тыкве и яблоку добавить 50 г сахара, корицу и мед.Также можно добавить немного размоченного изюма и для любителей специй немного мускатного ореха. Все перемешать и отправить ароматную смесь в микроволновку на 1 минуту.Тыква даст сок, и сахар хорошо растворится. Далее растереть сливочное масло с остальным сахаром. Масло предварительно можно прогреть в течение 20 секунд в микроволновке. К маслу и сахару добавить яйца и хорошенько перемешать до однородной массы. Теперь надо соединить две смеси: тыкву с яблоком и масло с яйцами. Хорошо перемешать. Следующим шагом надо заняться мукой. Сперва посмотрите на сочность вашей тыквы.Если тыква дала много сока, муки нужно больше.Если сока мало, наоборот,соответственно.Смешайте муку с разрыхлителем.Добавляйте маленькими порциями,каждый раз хорошо вымешивая.Тесто должно получиться густое.Вам должно быть тяжело его мешать. Далее в смазанную маслом форму вылитьПолучившеесятестои отправить в предварительно разогретую до180°С духовку.Среднее время выпекания —40–45 минут.Но обязательно поглядывайте за тестом,проверяйте готовность зубочисткой.Потому что тыква может дать очень много сока и тогда будет готовиться дольше.