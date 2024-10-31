В духовке, с апельсинами и мороженое: 7 рецептов из тыквы

Шпаргалки

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

В материале РИАМО – рецепты из тыквы, которые понравятся всей семье.

Пюре из тыквы

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Тыква – 350 г

Тыкву почистить,нарезать кубиками и выложить в кастрюлю.

Влить 400 мл воды, довести до кипения, затем убавить огонь до самого маленького и варить 25 минут, пока тыква не станет совсем мягкой.

Слить получившийся тыквенный отвар в отдельную посуду.

Тыкву остудить и взбить в блендере, добавляя по мере необходимости воду, в которой она варилась, чтобы получилась нужная консистенция.

Тыква, фаршированная грибами, сыром и шпинатом

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Мини-тыквы (500 г) – 4 шт
  • Луковица – 1 шт
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец молотый – по вкусу
  • Сливочное масло – 1 ст.л.
  • Шампиньоны – 250 г
  • Чеснок – зубчик
  • Твердый сыр – 80 г
  • Жирные сливки – 120 мл
  • Багет – 1 шт
  • Мускатный орех молотый – по вкусу

Срежьте у тыкв верхушки, но не выкидывайте. Вычистите семена и натрите мякоть изнутри солью и перцем.

Нарежьте лук небольшими кусочками или тонкими полукольцами. В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Выложите лук и обжаривайте несколько минут до мягкости.

Добавьте грибы, нарезанные тонкими пластинками, и измельченный чеснок. Готовьте примерно пять минут,затем закиньте шпинат. Если листья крупные, нарежьте их. Обжаривайте,пока шпинат не размягчится. Снимите с огня и приправьте начинку солью и перцем.

Нарежьте багет небольшими кубиками.Добавьте их к грибной смеси вместе с тертым сыром, мускатным орехом и сливками. Перемешайте и нафаршируйте тыквы.

Смажьте противень растительным маслом и поставьте тыквы.Накройте верхушками и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час.После уберите верхушки и запекайте еще 20–30 минут.Начинка сверху должна подрумяниться,а сами тыквы — легко протыкаться ножом.

Тыква с апельсинами на зиму

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 кг
  • Апельсин – 1 шт.
  • Сахар – 850 г

Срежьте с тыквы кожуру, удалите мякоть и нарежьте тыкву на небольшие кубики.

Апельсин очистить и мелко нарезать. Добавить его в миску к тыкве и засыпать все сахаром.

Оставить миску до тех пор, пока сахар полностью не растает.

Выложить содержимое миски в кастрюлю и поставить на огонь. Варить тыкву и апельсин на медленном огне в течение 40-60 минут после закипания.

Затем надо разлить горячую массу по стерилизованным банкам и закатать их. Пару баночек можно закрыть обычными крышками и поставить в холодильник, ведь через 12 часов лакомство будет готово, и вы сможете его попробовать.

Тыква фри в духовке с сыром и паприкой

Фото - © Елена Руй / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Мякоть тыквы – 800 г
  • Кукурузный крахмал – 2 ч.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Молотый кайенский перец – 1/2 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Пармезан (или любой другой твердый сыр) – кусочек
  • Петрушка – несколько веточек

Нарежьте тыкву небольшими брусочками. Смешайте их с крахмалом, маслом, кайенским перцем, паприкой, чесноком и солью. Проследите, чтобы все кусочки были покрыты этой смесью.

Выложите брусочки в один слой на противень,застеленный пергаментом. Поместите в разогретую до 190°C духовку минут на 20. В середине приготовления переверните кусочки. Тыква должна подрумяниться.

Смешайте мелко натертый пармезан и рубленую петрушку. Перед подачей посыпьте этой смесью тыкву.

Пряное мороженое из тыквы от Юлии Высоцкой

Фото - © Зоряна Ивченко / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Сливки 38% – 500 мл
  • Яичные желтки – 5 шт
  • Сахар коричневый – 125 г
  • Тыква – 400 г
  • Ванильный порошок – 1 щепотка
  • Корица молотая – 1/4 ч.л.
  • Имбирь молотый – 1/4 ч.л.
  • Мускатный орех молотый – по вкусу
  • Бурбон – 30 мл

Предварительно запечь тыкву, не использовать специи или сахар. Затем взбить или перетереть — должно получиться около 250 г пюре.

Сливки влить в сотейник, довести до кипения, но не кипятить.

Взбить сахар с желтками в воздушную светлую массу.

К желткам добавить все специи и бурбон, перемешать.Смесь перелить в отдельную холодную миску.

К яичной смеси влить горячие сливки.Все время помешивать,чтобы желтки не свернулись от высокой температуры.

Основу для мороженого заварить в микроволновой печи в течение пяти минут. Или же перелить смесь в кастрюлю и варить ее в течение четырех-шести минут на среднем огне, постоянно помешивая деревянной ложкой. Масса должна загустеть. Важно не доводить ее до кипения.

Основу для мороженого в течение нескольких минут вымешивать венчиком,з атем добавить тыквенное пюре и снова все вымешать.

Для приготовления десерта можно использовать мороженицу. Если будете замораживать смесь в морозилке, то вам понадобится несколько часов. При этом каждые 30 минут нужно взбивать смесь, чтобы не образовались кристаллы льда.

Тыквенный пирог

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Тыква – 300 г
  • Яблоки – 1 шт
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сахар – 150 г
  • Яйца куриные – 2 шт
  • Мука – 200 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Подсолнечное масло – 1ч.л.
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Мед – 1 ч.л.

Потереть тыкву и яблоки на крупной терке. Смешать их в одной емкости.

Далее к тыкве и яблоку добавить 50 г сахара, корицу и мед.Также можно добавить немного размоченного изюма и для любителей специй немного мускатного ореха. Все перемешать и отправить ароматную смесь в микроволновку на 1 минуту.Тыква даст сок, и сахар хорошо растворится.

Далее растереть сливочное масло с остальным сахаром. Масло предварительно можно прогреть в течение 20 секунд в микроволновке.

К маслу и сахару добавить яйца и хорошенько перемешать до однородной массы.

Теперь надо соединить две смеси: тыкву с яблоком и масло с яйцами. Хорошо перемешать.

Следующим шагом надо заняться мукой. Сперва посмотрите на сочность вашей тыквы.Если тыква дала много сока, муки нужно больше.Если сока мало, наоборот,соответственно.Смешайте муку с разрыхлителем.Добавляйте маленькими порциями,каждый раз хорошо вымешивая.Тесто должно получиться густое.Вам должно быть тяжело его мешать.

Далее в смазанную маслом форму вылитьПолучившеесятестои отправить в предварительно разогретую до180°С духовку.Среднее время выпекания —40–45 минут.Но обязательно поглядывайте за тестом,проверяйте готовность зубочисткой.Потому что тыква может дать очень много сока и тогда будет готовиться дольше.

Суп из тыквы

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Овощной бульон – 700 мл
  • Тыква – 800 г
  • Луковица – 1 шт
  • Зубчик чеснока
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Жирные сливки – 4 ст.л.
  • Молотый кориандр – 1/4 ч.л.
  • Тыквенные семечки
  • Соль, молотый белый перец

Тыкву для супа очистить, удалить семечки и нарезать ломтиками. Очистить лук и чеснок. Чеснок раздавить плоской стороной широкого ножа, лук нарезать тонкими полукольцами.

Разогреть в сотейнике оливковое масло и обжарить нарезанный полукольцами лук на сильном огне, пять минут. Убавить огонь до среднего, положить чеснок и продолжать жарить еще три минуты.

Добавить в сотейник тыкву, приправить молотым кориандром и белым перцем. Немного посолить и влить бульон. Довести до кипения и варить 20 минут под крышкой на слабом огне.

Снять тыквенный суп с огня и измельчить погружным блендером до состояния гладкого пюре. При желании суп можно протереть через мелкое сито.

Разлить тыквенный суп по порционным тарелкам. Сбрызнуть оливковым маслом, полить сливками и украсить тыквен­ными семечками. Сразу подать на стол.