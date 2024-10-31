В духовке, с апельсинами и мороженое: 7 рецептов из тыквы
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
В материале РИАМО – рецепты из тыквы, которые понравятся всей семье.
Пюре из тыквы
Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Тыква – 350 г
Тыкву почистить,нарезать кубиками и выложить в кастрюлю.
Влить 400 мл воды, довести до кипения, затем убавить огонь до самого маленького и варить 25 минут, пока тыква не станет совсем мягкой.
Слить получившийся тыквенный отвар в отдельную посуду.
Тыкву остудить и взбить в блендере, добавляя по мере необходимости воду, в которой она варилась, чтобы получилась нужная консистенция.
Тыква, фаршированная грибами, сыром и шпинатом
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Мини-тыквы (500 г) – 4 шт
- Луковица – 1 шт
- Соль – по вкусу
- Черный перец молотый – по вкусу
- Сливочное масло – 1 ст.л.
- Шампиньоны – 250 г
- Чеснок – зубчик
- Твердый сыр – 80 г
- Жирные сливки – 120 мл
- Багет – 1 шт
- Мускатный орех молотый – по вкусу
Срежьте у тыкв верхушки, но не выкидывайте. Вычистите семена и натрите мякоть изнутри солью и перцем.
Нарежьте лук небольшими кусочками или тонкими полукольцами. В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Выложите лук и обжаривайте несколько минут до мягкости.
Добавьте грибы, нарезанные тонкими пластинками, и измельченный чеснок. Готовьте примерно пять минут,затем закиньте шпинат. Если листья крупные, нарежьте их. Обжаривайте,пока шпинат не размягчится. Снимите с огня и приправьте начинку солью и перцем.
Нарежьте багет небольшими кубиками.Добавьте их к грибной смеси вместе с тертым сыром, мускатным орехом и сливками. Перемешайте и нафаршируйте тыквы.
Смажьте противень растительным маслом и поставьте тыквы.Накройте верхушками и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 1 час.После уберите верхушки и запекайте еще 20–30 минут.Начинка сверху должна подрумяниться,а сами тыквы — легко протыкаться ножом.
Тыква с апельсинами на зиму
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Тыква – 1 кг
- Апельсин – 1 шт.
- Сахар – 850 г
Срежьте с тыквы кожуру, удалите мякоть и нарежьте тыкву на небольшие кубики.
Апельсин очистить и мелко нарезать. Добавить его в миску к тыкве и засыпать все сахаром.
Оставить миску до тех пор, пока сахар полностью не растает.
Выложить содержимое миски в кастрюлю и поставить на огонь. Варить тыкву и апельсин на медленном огне в течение 40-60 минут после закипания.
Затем надо разлить горячую массу по стерилизованным банкам и закатать их. Пару баночек можно закрыть обычными крышками и поставить в холодильник, ведь через 12 часов лакомство будет готово, и вы сможете его попробовать.
Тыква фри в духовке с сыром и паприкой
Фото - © Елена Руй / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Мякоть тыквы – 800 г
- Кукурузный крахмал – 2 ч.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Молотый кайенский перец – 1/2 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Пармезан (или любой другой твердый сыр) – кусочек
- Петрушка – несколько веточек
Нарежьте тыкву небольшими брусочками. Смешайте их с крахмалом, маслом, кайенским перцем, паприкой, чесноком и солью. Проследите, чтобы все кусочки были покрыты этой смесью.
Выложите брусочки в один слой на противень,застеленный пергаментом. Поместите в разогретую до 190°C духовку минут на 20. В середине приготовления переверните кусочки. Тыква должна подрумяниться.
Смешайте мелко натертый пармезан и рубленую петрушку. Перед подачей посыпьте этой смесью тыкву.
Пряное мороженое из тыквы от Юлии Высоцкой
Фото - © Зоряна Ивченко / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Сливки 38% – 500 мл
- Яичные желтки – 5 шт
- Сахар коричневый – 125 г
- Тыква – 400 г
- Ванильный порошок – 1 щепотка
- Корица молотая – 1/4 ч.л.
- Имбирь молотый – 1/4 ч.л.
- Мускатный орех молотый – по вкусу
- Бурбон – 30 мл
Предварительно запечь тыкву, не использовать специи или сахар. Затем взбить или перетереть — должно получиться около 250 г пюре.
Сливки влить в сотейник, довести до кипения, но не кипятить.
Взбить сахар с желтками в воздушную светлую массу.
К желткам добавить все специи и бурбон, перемешать.Смесь перелить в отдельную холодную миску.
К яичной смеси влить горячие сливки.Все время помешивать,чтобы желтки не свернулись от высокой температуры.
Основу для мороженого заварить в микроволновой печи в течение пяти минут. Или же перелить смесь в кастрюлю и варить ее в течение четырех-шести минут на среднем огне, постоянно помешивая деревянной ложкой. Масса должна загустеть. Важно не доводить ее до кипения.
Основу для мороженого в течение нескольких минут вымешивать венчиком,з атем добавить тыквенное пюре и снова все вымешать.
Для приготовления десерта можно использовать мороженицу. Если будете замораживать смесь в морозилке, то вам понадобится несколько часов. При этом каждые 30 минут нужно взбивать смесь, чтобы не образовались кристаллы льда.
Тыквенный пирог
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Тыква – 300 г
- Яблоки – 1 шт
- Сливочное масло – 100 г
- Сахар – 150 г
- Яйца куриные – 2 шт
- Мука – 200 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Подсолнечное масло – 1ч.л.
- Корица молотая – 1 ч.л.
- Мед – 1 ч.л.
Потереть тыкву и яблоки на крупной терке. Смешать их в одной емкости.
Далее к тыкве и яблоку добавить 50 г сахара, корицу и мед.Также можно добавить немного размоченного изюма и для любителей специй немного мускатного ореха. Все перемешать и отправить ароматную смесь в микроволновку на 1 минуту.Тыква даст сок, и сахар хорошо растворится.
Далее растереть сливочное масло с остальным сахаром. Масло предварительно можно прогреть в течение 20 секунд в микроволновке.
К маслу и сахару добавить яйца и хорошенько перемешать до однородной массы.
Теперь надо соединить две смеси: тыкву с яблоком и масло с яйцами. Хорошо перемешать.
Следующим шагом надо заняться мукой. Сперва посмотрите на сочность вашей тыквы.Если тыква дала много сока, муки нужно больше.Если сока мало, наоборот,соответственно.Смешайте муку с разрыхлителем.Добавляйте маленькими порциями,каждый раз хорошо вымешивая.Тесто должно получиться густое.Вам должно быть тяжело его мешать.
Далее в смазанную маслом форму вылитьПолучившеесятестои отправить в предварительно разогретую до180°С духовку.Среднее время выпекания —40–45 минут.Но обязательно поглядывайте за тестом,проверяйте готовность зубочисткой.Потому что тыква может дать очень много сока и тогда будет готовиться дольше.
Суп из тыквы
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Овощной бульон – 700 мл
- Тыква – 800 г
- Луковица – 1 шт
- Зубчик чеснока
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Жирные сливки – 4 ст.л.
- Молотый кориандр – 1/4 ч.л.
- Тыквенные семечки
- Соль, молотый белый перец
Тыкву для супа очистить, удалить семечки и нарезать ломтиками. Очистить лук и чеснок. Чеснок раздавить плоской стороной широкого ножа, лук нарезать тонкими полукольцами.
Разогреть в сотейнике оливковое масло и обжарить нарезанный полукольцами лук на сильном огне, пять минут. Убавить огонь до среднего, положить чеснок и продолжать жарить еще три минуты.
Добавить в сотейник тыкву, приправить молотым кориандром и белым перцем. Немного посолить и влить бульон. Довести до кипения и варить 20 минут под крышкой на слабом огне.
Снять тыквенный суп с огня и измельчить погружным блендером до состояния гладкого пюре. При желании суп можно протереть через мелкое сито.
Разлить тыквенный суп по порционным тарелкам. Сбрызнуть оливковым маслом, полить сливками и украсить тыквенными семечками. Сразу подать на стол.