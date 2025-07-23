Три группы инвалидности: какие выплаты и льготы положены гражданам

Первая группа инвалидности

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В России установление инвалидности и меры поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья регулируются федеральным законодательством — законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства № 95 и приказами Министерства труда.

В 2025 году система осталась прежней, с учетом ежегодной индексации выплат и небольших уточнений порядка прохождения медико‑социальной экспертизы.

Критерии

Первая группа назначается при самых тяжелых нарушениях здоровья, когда человек полностью утрачивает способность к самообслуживанию, передвижению и трудовой деятельности. В таких случаях требуется постоянный посторонний уход.

Основания установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 и приказом Министерства труда от 27 августа 2019 года № 585н.

Наиболее частые заболевания

онкологические заболевания на четвертой стадии;

полная потеря зрения или слуха;

паралич всех конечностей (тетраплегия);

тяжелые психические расстройства, сопровождающиеся полной утратой способности к самообслуживанию;

боковой амиотрофический склероз, рассеянный склероз в поздней стадии, другие прогрессирующие заболевания центральной нервной системы.

Выплаты

С 1 февраля 2025 года суммы проиндексированы:

ежемесячная денежная выплата — около 5 400 рублей;

пенсия по инвалидности — от 18 до 24 тысяч рублей в зависимости от категории (страховая или социальная);

набор социальных услуг (лекарства, путевки, бесплатный проезд) на сумму около 2 100 рублей (по желанию можно получить деньгами).

Льготы