Три группы инвалидности: какие выплаты и льготы положены гражданам
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О том, какие критерии применяются при назначении инвалидности, какие заболевания приводят к инвалидности, а также какие выплаты и льготы гарантированы каждой группе, РИАМО рассказала юрист ООО «Консалт» Зарина Саба.
Первая группа инвалидности
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В России установление инвалидности и меры поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья регулируются федеральным законодательством — законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства № 95 и приказами Министерства труда.
В 2025 году система осталась прежней, с учетом ежегодной индексации выплат и небольших уточнений порядка прохождения медико‑социальной экспертизы.
Критерии
Первая группа назначается при самых тяжелых нарушениях здоровья, когда человек полностью утрачивает способность к самообслуживанию, передвижению и трудовой деятельности. В таких случаях требуется постоянный посторонний уход.
Основания установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 и приказом Министерства труда от 27 августа 2019 года № 585н.
Наиболее частые заболевания
- онкологические заболевания на четвертой стадии;
- полная потеря зрения или слуха;
- паралич всех конечностей (тетраплегия);
- тяжелые психические расстройства, сопровождающиеся полной утратой способности к самообслуживанию;
- боковой амиотрофический склероз, рассеянный склероз в поздней стадии, другие прогрессирующие заболевания центральной нервной системы.
Выплаты
С 1 февраля 2025 года суммы проиндексированы:
- ежемесячная денежная выплата — около 5 400 рублей;
- пенсия по инвалидности — от 18 до 24 тысяч рублей в зависимости от категории (страховая или социальная);
- набор социальных услуг (лекарства, путевки, бесплатный проезд) на сумму около 2 100 рублей (по желанию можно получить деньгами).
Льготы
- бесплатные лекарства по рецепту;
- бесплатное обеспечение средствами реабилитации — инвалидными колясками, слуховыми аппаратами, протезами;
- бесплатный проезд на пригородном транспорте и льготный на междугороднем;
- компенсация 50 % платы за жилищно‑коммунальные услуги;
- бесплатные путевки на санаторно‑курортное лечение.
Вторая группа инвалидности
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Критерии
Вторая группа устанавливается при выраженных нарушениях здоровья, которые частично ограничивают способность к самообслуживанию и трудовой деятельности. Человек может обходиться без постоянного ухода, но нуждается в помощи в быту и не способен к выполнению обычной трудовой деятельности.
Наиболее частые заболевания
- онкологические заболевания в стадии ремиссии с выраженными нарушениями функций;
- потеря зрения до 0,04–0,1 на лучшем глазу с коррекцией;
- ампутация обеих ног или руки и ноги;
- хроническая сердечная недостаточность третьей степени;
- психические расстройства средней тяжести;
- сахарный диабет с тяжелыми осложнениями, такими как нефропатия и ретинопатия.
Выплаты
- ежемесячная денежная выплата — около 3 900 рублей;
- пенсия по инвалидности — от 12 до 16 тысяч рублей;
- набор социальных услуг — в том же объеме, что для первой группы.
Льготы
- бесплатные или льготные лекарства по рецептам;
- бесплатное обеспечение средствами реабилитации;
- бесплатные путевки на санаторно‑курортное лечение по медицинским показаниям;
- скидка на оплату жилищно‑коммунальных услуг;
- бесплатный проезд на пригородном транспорте в ряде регионов.
Третья группа инвалидности
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Критерии
Третья группа присваивается при умеренных нарушениях здоровья, которые ограничивают выполнение трудовой деятельности или требуют её изменения, но не препятствуют самостоятельному обслуживанию.
Наиболее частые заболевания
- заболевания сердца и сосудов с умеренной недостаточностью;
- ампутация одной конечности;
- онкологические заболевания в ремиссии с незначительными нарушениями;
- неврологические заболевания средней степени тяжести, включая умеренные парезы или последствия инсульта;
- снижение остроты зрения до 0,1–0,3 на лучшем глазу.
Выплаты
- ежемесячная денежная выплата — около 2 300 рублей;
- пенсия по инвалидности — около 7 –10 тысяч рублей;
- набор социальных услуг — частично или полностью, по заявлению.
Льготы
- бесплатное обеспечение средствами реабилитации;
- бесплатные или льготные лекарства;
- скидка на оплату жилищно‑коммунальных услуг;
- бесплатное профессиональное переобучение и содействие в трудоустройстве на квотируемые рабочие места;
- преимущество при получении жилья по социальному найму (при наличии оснований).
Как оформить инвалидность
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Для установления инвалидности необходимо направление лечащего врача и прохождение медико‑социальной экспертизы. Группа может устанавливаться на срок один год или бессрочно — при необратимых заболеваниях.
Как продлить инвалидность без посещения врача
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В 2025 году сохраняется возможность продления инвалидности без личного посещения бюро медико‑социальной экспертизы в ряде случаев — по имеющимся медицинским документам.
Какие есть особенности в регионах
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Помимо федеральных выплат и льгот, многие регионы дополнительно поддерживают инвалидов. Уточнить перечень таких мер можно в органах социальной защиты по месту жительства.
«В 2025 году государство продолжает предоставлять значительную поддержку гражданам с инвалидностью — чем тяжелее нарушение здоровья, тем более весомой оказывается помощь. Чтобы воспользоваться всеми положенными выплатами и льготами, важно своевременно оформить документы, следить за сроками переосвидетельствования и знать свои права», — резюмирует юрист.