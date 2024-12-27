Тюбинг, музеи и домашний театр: чем занять ребенка в новогодние каникулы 2025 в городе

В материале РИАМО рассказываем о том, чем занять детей в городе, если не удалось никуда уехать.

Составьте план Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори Первое, что нужно сделать — составить план. Буквально по дням расписать, когда и чем вы хотите заняться. Конечно, в итоге что-то может поменяться — например, из-за погоды — но план можно быстро корректировать. Это легче, чем придумывать что-то на ходу. В плане нужно учесть возраст детей, их режим дня или его отсутствие — и то, и другое требует своего подхода. Составлять список дел лучше вместе с детьми, чтобы обратить внимание на все их пожелания и обсудить конкретные пункты — возможно, вы что-то упустили. Лучше строить план так, чтобы в один день были и активные занятия, и время для спокойных игр, чтения или просмотра фильма. Не стоит запихивать все и сразу в новогодние каникулы и перегружать день музеями, мастер-классами, горками и коньками. Лучше выбрать что-то одно и чередовать события — активные со спокойными, спортивные с рукоделием и так далее.

Покатайтесь на тюбинге и на коньках Фото - © Медиасток.рф Горки, коньки, лыжи — что может быть более зимним, чем эти виды развлечения! Среди множества горнолыжных курортов и просто горок в парках можно выбрать наиболее подходящий вариант и провести там целый день. В этом случае стоит выбирать комплексы, где есть кафе и вся необходимая инфраструктура. Если вы выбираете просто горку в парке, то нужно учесть, что дети могут замерзнуть или захотеть поесть. Поэтому лучше выбрать парк ближе к дому или опять-таки продумать, где вы сможете согреться и отдохнуть. Катки тоже очень популярны. Если вы хотите сходить на каток пару раз, то не стоит бежать в магазин за коньками, их можно взять в аренду. Для постоянного катания лучше приобрести свои коньки — это и дешевле, и удобнее. В целом, конечно, такой активный отдых стоит организовать несколько раз за новогодние каникулы.

Сходите в театр или в кино Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори Время каникул можно использовать, чтобы сходить в театр или в кино. Посмотрите график премьер и сходите на семейный показ все вместе. В кино в новогодние каникулы можно посмотреть «Финист. Первый богатырь» или «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». В театрах тоже стоит выбирать спектакли, которые понравятся и детям, и взрослым. Обращайте внимание на возрастные ограничения — малышам интереснее будет на новогодней елке, а подросткам может понравиться комедия или драма об отношениях. Школьников можно сводить на спектакль, поставленный по произведению из школьной программы.

Посетите музеи Фото - © Медиасток.рф В Москве и Подмосковье множество музеев и музейных комплексов, которые можно посетить в каникулы. Например, в Мураново можно с 7 по 12 января посетить программы, посвященные Новому году и Рождеству, а в Москве уже работает фестиваль «Усадьбы Москвы». Он пройдет до февраля 2025 года и объединит 19 исторических мест города, включая Петровский путевой дворец, сад имени Н. Э. Баумана, усадьбы Воронцово, Люблино и Свиблово. Посетители смогут окунуться в атмосферу зимнего праздника XIX века. Актеры в образах дворян научат танцевать вальс и мастерить новогодние игрушки по старинным образцам.

Погуляйте в парке и сделайте снеговика Фото - © Медиасток.рф В зависимости от погоды можно организовать большую прогулку в ближайшем парке или доехать до парка в соседнем городе. Там можно покататься с горок, слепить снеговика, поиграть в снежки — в общем, взрослые снова смогут стать детьми, а дети будут невероятно счастливы возможности устроить снежный баттл с родителями. Прогулка может быть и без боев — возможно, вы просто слепите вместе снеговика и пообедаете в уютном кафе — но это в любом случае будет прекрасный день, проведенный с семьей.

Устройте однодневное путешествие Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори Один день посвятите туризму и выберите город в Подмосковье, где вы никогда не были, но куда хотели съездить. Выбор тут очень большой — поехать можно в Коломну, Подольск, Сергиев Посад, Клин, Солнечногорск, Звенигород, Можайск и другие города. Кроме того, за один день можно посетить Переславль-Залесский в Ростовской области на берегу Плещеева озера. Можно съездить в тематические парки вроде «Кочевника» и «Этномира», позволяющие на день стать кочевником и окунуться в культуры разных народов мира.

Сходите на мастер-класс Фото - © Медиасток.рф Посещение мастер-классов всей семьей станет незабываемым событием новогодних каникул. Тут выбор огромный — можно вместе рисовать, делать игрушки из различных материалов, научиться гончарному делу или катанию на лошадях, мастерить полезные мелочи для дома, танцевать и многое другое.

Смастерите кормушку и поиграйте в настолки Фото - © Monkey Business Images / Фотобанк Лори В праздничные дни, когда много времени и очень не хочется терять его впустую, предложите детям смастерить кормушки для птиц. Полет фантазии ограничивать не стоит. Кормушки можно делать из подручных материалов — пластиковых бутылок, картонных коробок и различного упаковочного материала, а можно подойти серьезно и смастерить изделие по схеме из дерева или фанеры. Все зависит от ваших умений. Птицы будут рады любой кормушке, где регулярно появляется зерно. Кстати, и следить за тем, чтобы кормушка постоянно пополнялась, тоже нужно вместе с детьми — это научит их ответственности и заботе. Длинными вечерами, когда идти уже никуда не хочется, можно поиграть в настольные игры — ведь в будни для этого родители не всегда находят время. Можно играть в те игры, которые уже есть дома, можно купить новые, а можно придумать свою игру, которая станет вашей семейной.