Списание долгов военнослужащим с 1 декабря 2024 года: какую сумму и кто может списать
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В материале РИАМО читайте о том, кто сможет списать просроченные долги с 1 декабря и какие условия нужно соблюсти.
Кому спишут просроченные кредиты
С 1 декабря 2024 года вступает в силу закон № 391-ФЗ от 23.11.2024, по которому некоторым категориям граждан с 1 декабря можно списать просроченные кредиты. Списать долги смогут:
- мобилизованные;
- граждане, проходящие службу по призыву (кроме курсантов военных училищ);
- граждане, заключившие контракт о службе в ВС РФ для выполнения задач СВО;
- лица со специальным военным званием полиции, те, кто участвует в обеспечении безопасности в зонах боевых действий;
- граждане, проходящие службу в Росгвардии;
- сотрудники МВД и ФСБ, работающие в зонах, прилегающих к боевым действиям;
- супруги перечисленных категорий.
Кроме того, от уплаты исполнительного сбора освобождаются военнослужащие, добровольцы и иные участники СВО.
Условия для списания долгов участникам СВО с 1 декабря 2024 года
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Для того, чтобы списать долги, нужно соблюсти ряд условий.
- Контракт должен быть заключен не ранее 1 декабря 2024 года и минимум на год.
- Списать можно только те долги по просроченным кредитам, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или уже возбуждено исполнительное производство. То есть списать задолженности смогут военнослужащие, которые заключили контракт с 1 декабря 2024 года, а долг у них появился раньше этой даты. Если учесть все процедуры, то на списание задолженности могут претендовать участники СВО, допустившие просрочку по кредитам как минимум в августе.
- Списать можно долги на сумму не более 10 миллионов рублей.
- Исполнительное производство не будет остановлено, то есть просроченный долг не спишут, если речь идет о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина (в том числе при смерти кормильца), о коррупционных правонарушениях или выплате алиментов.
В случае, если участник СВО погиб, признан судом умершим или получил инвалидность первой группы, то исполнительное производство по его долгам также прекращается, задолженности аннулируются.
Как участникам СВО списать просроченные долги
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Списать долги могут, как граждане, так и индивидуальные предприниматели. Важно соблюсти все условия. Судебные приставы могут остановить исполнительное производство сами, либо по заявлению должника. Заявление можно подать через портал Госуслуг или прийти в ближайший МФЦ, где помогут это заявление подать.
Что изменилось в правилах для кредитных каникул
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С 1 по 31 декабря 2024 года участники СВО могут обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул. Льготный период теперь расширен до 180 дней после прекращения участия в боевых действиях. То есть если участник СВО не попадает под условия списания долга, он может взять льготные кредитные каникулы – то есть время, в течение которого заемщик освобождается от внесения платежей по займам.