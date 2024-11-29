Списание долгов военнослужащим с 1 декабря 2024 года: какую сумму и кто может списать

Кому спишут просроченные кредиты

С 1 декабря 2024 года вступает в силу закон № 391-ФЗ от 23.11.2024, по которому некоторым категориям граждан с 1 декабря можно списать просроченные кредиты. Списать долги смогут:

мобилизованные;

граждане, проходящие службу по призыву (кроме курсантов военных училищ);

граждане, заключившие контракт о службе в ВС РФ для выполнения задач СВО;

лица со специальным военным званием полиции, те, кто участвует в обеспечении безопасности в зонах боевых действий;

граждане, проходящие службу в Росгвардии;

сотрудники МВД и ФСБ, работающие в зонах, прилегающих к боевым действиям;

супруги перечисленных категорий.

Кроме того, от уплаты исполнительного сбора освобождаются военнослужащие, добровольцы и иные участники СВО.