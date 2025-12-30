Собака боится фейерверков и петард: что делать хозяину, чтобы уменьшить стресс
Фото - © сгенерировано ИИ
В материале РИАМО — о том, как помочь собаке справиться с беспокойством и стрессом во время запуска фейерверков и петард в новогоднее время.
Почему собаки боятся салютов и петард
Фото - © сгенерировано ИИ
Причины страха довольно простые. Дело в том, что собаки слышит звуки в четыре раза громче, чем человек. Даже взрыв простой хлопушки для собачьего уха — это очень шумно. Из-за инстинкта самосохранения собака старается спрятаться подальше от источника громкого звука.
Но причина страха кроется не только в идеальном слухе. Страх громких звуков может быть приобретенным. Например, однажды собака испугалась раскатов грома или выстрела пробки от шампанского — и все, теперь страх громких звуков с ней на всю жизнь.
Иногда страх обусловлен тем, что собака обладает повышенной чувствительностью. В таком случае даже что-то относительно негромкое может ее напугать.
Что делать категорически нельзя, если собака боится салютов и петард
Фото - © сгенерировано ИИ
Если вы видите, что ваша собака начинает суетливо бегать из стороны в сторону, дрожать, прятаться, беспокойно дышать, скулить, прижимать уши, лаять — в общем, стрессовать, — то ни в коем случае нельзя ругать ее за естественную реакцию на страх. Не кричите на нее и не бейте.
Также стоит избегать произнесения быстрых слов, например: «Все в порядке, все в порядке, все в порядке». Дело в том, что собака в таком случае, особенно если произнесено это чуть громче обычного, наоборот, может подумать, что ей действительно есть чего бояться.
Кроме того, часто владельцы собак, когда питомец боится, начинают обнимать их и прижимать к себе — это кажется милым, но делать этого нельзя. Собака воспринимает этот с виду безобидный и дружелюбный жест как ограничение в движении, что еще сильнее пугает ее.
Что делать, если собака боится салютов и петард
Фото - © сгенерировано ИИ
Избегайте нахождения рядом с фейерверком
Не берите собаку на запуск фейерверков — лучше оставьте ее дома, если знаете, что поблизости планируется пиротехническое шоу.
Обеспечьте идентификационные знаки
Если вы все же берете собаку с собой на улицу, проверьте, чтобы на ошейнике были контактные данные владельца, желательно наличие микрочипа или GPS-трекера.
Дело в том, что во время взрыва петард и фейерверков животные часто в панике срываются с поводков и убегают от владельцев. По данным Всероссийской системы защиты питомцев Pet911.ru, в новогодние каникулы 2024–2025 в России потерялось 6 740 домашних животных. Прогноз на предстоящий сезон — более 7 200 (+7%). Московская область — абсолютный лидер: 510 потерянных животных (312 собак и 198 кошек) только за праздничный период. Это больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге вместе взятых. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в самой малоприятной ситуации вашего питомца могли найти и привести домой.
Подготовьте комфортное укрытие
Если вы оставляете собаку дома, стоит предварительно плотно закрыть все шторы. А вот двери надо оставить открытыми — это позволит вашей собаке самой выбирать, где ей спрятаться от громких звуков.
Создайте специальное место в квартире, где собака сможет спрятаться и почувствовать себя защищенной. Идеально подойдет коробка вдали от окна.
Белый шум
Используйте музыку или природные шумы (например, запись дождя), чтобы минимизировать влияние посторонних звуков. Это отвлечет вашего питомца от звуков фейерверков и петард.
Поддерживайте контакт с животным
Оставайтесь рядом с собакой, говорите спокойным голосом и поглаживайте её длинными мягкими движениями. Однако избегайте излишних объятий — собака это будет воспринимать как ограничение в движении, что еще сильнее напугает ее.
Долгая прогулка перед фейерверком
Прогулка вечером накануне пиротехнического беспредела позволит уставшему животному легче переносить вечерние звуки.
Привычка к звуку
Заранее готовьте собаку к звукам взрывов, включая видеозаписи фейерверков на низкой громкости и награждая животное лакомством за спокойное поведение.
Консультация ветеринара
В некоторых случаях ветеринар может назначить специальные препараты, помогающие снизить уровень тревоги животного. Но об этом стоит позаботиться заранее — многие препараты обладают накопительным эффектом и действуют не сразу, это обстоит уточнить у врача.
Профессиональная помощь
Если ваш питомец слишком сильно боится любых громких звуков, можно подумать о профессиональной тренировке. Опытный тренер способен научить собаку спокойно реагировать на раздражители путем специальных тренировок.