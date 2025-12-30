Собака боится фейерверков и петард: что делать хозяину, чтобы уменьшить стресс

В материале РИАМО — о том, как помочь собаке справиться с беспокойством и стрессом во время запуска фейерверков и петард в новогоднее время.

Почему собаки боятся салютов и петард Фото - © сгенерировано ИИ Причины страха довольно простые. Дело в том, что собаки слышит звуки в четыре раза громче, чем человек. Даже взрыв простой хлопушки для собачьего уха — это очень шумно. Из-за инстинкта самосохранения собака старается спрятаться подальше от источника громкого звука. Но причина страха кроется не только в идеальном слухе. Страх громких звуков может быть приобретенным. Например, однажды собака испугалась раскатов грома или выстрела пробки от шампанского — и все, теперь страх громких звуков с ней на всю жизнь. Иногда страх обусловлен тем, что собака обладает повышенной чувствительностью. В таком случае даже что-то относительно негромкое может ее напугать.

Что делать категорически нельзя, если собака боится салютов и петард Фото - © сгенерировано ИИ Если вы видите, что ваша собака начинает суетливо бегать из стороны в сторону, дрожать, прятаться, беспокойно дышать, скулить, прижимать уши, лаять — в общем, стрессовать, — то ни в коем случае нельзя ругать ее за естественную реакцию на страх. Не кричите на нее и не бейте. Также стоит избегать произнесения быстрых слов, например: «Все в порядке, все в порядке, все в порядке». Дело в том, что собака в таком случае, особенно если произнесено это чуть громче обычного, наоборот, может подумать, что ей действительно есть чего бояться. Кроме того, часто владельцы собак, когда питомец боится, начинают обнимать их и прижимать к себе — это кажется милым, но делать этого нельзя. Собака воспринимает этот с виду безобидный и дружелюбный жест как ограничение в движении, что еще сильнее пугает ее.