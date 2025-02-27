Сколько нужно вложить средств, чтобы запустить бизнес на маркетплейсе

Если преследуется цель просто протестировать рынок и получить начальный опыт, то можно выйти на маркетплейс с бюджетом 200–300 тысяч рублей. Такой старт позволит разобраться в механике работы платформ, протестировать товар и понять основные процессы: логистику, рекламу и ценообразование. Однако для успешного запуска придется выбирать узкие и малоконкурентные ниши с небольшими оборотами, где нет крупных игроков.

Если предприниматель нацелен на построение стабильного бизнеса, то минимальный рекомендуемый капитал составляет один миллион рублей. Однако для более уверенного старта и возможности конкурировать в популярных категориях оптимально начинать с трех миллионов рублей. Эта сумма позволит сформировать достаточный товарный запас, запустить рекламу и наладить логистику, объясняет эксперт.

Некоторые товарные категории требуют значительно более крупных вложений. Например, рынок биологически активных добавок (БАДов) является одной из самых конкурентных ниш, и маркетологи рекомендуют иметь стартовый капитал от 20 до 50 миллионов рублей. Это связано с высокой стоимостью рекламы, необходимостью формирования крупных товарных запасов и долгим сроком выхода в стабильные продажи, поясняет Cпицын.

«Таким образом, даже при ограниченном бюджете возможно начать работу, но для масштабирования потребуется привлекать дополнительные ресурсы», — резюмирует эксперт.

Выбирать малоконкурентные ниши, где можно зайти с небольшими объемами товаров.

Для тех, кто не располагает большим капиталом, есть стратегии постепенного выхода на маркетплейсы:

Заемные или собственные средства: когда стоит брать кредит

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Как оценить возможность привлечения займа?

Перед тем как брать заемные средства, важно оценить отдачу на вложенный капитал (ROI). Этот показатель показывает, сколько прибыли приносит вложенный капитал за определенный период.

Формула расчета:

ROI = (Годовая прибыль / Вложенные средства) × 100%

Например, если предприниматель вложил один миллион рублей в товар и за год получил один миллион рублей прибыли, ROI составит 100%. Это означает, что вложенные средства полностью возвращаются в течение года.

Когда кредит оправдан

Если бизнес показывает высокую доходность, заемные средства могут помочь в его масштабировании. Например:

Если ROI составляет 100% и выше, можно привлекать кредит под до 36% годовых, так как бизнес остается прибыльным даже с учетом процентов.

Если ROI ниже 50%, заемные средства могут быть опасны, поскольку любая просадка в продажах или рост расходов приведут к убыткам.

Два ключевых показателя финансовой устойчивости

Маржинальность (наценка на товар) — чем выше маржа, тем быстрее окупаются вложения.

Оборачиваемость товара — высокая скорость продаж позволяет быстрее возвращать деньги, даже при невысокой марже.