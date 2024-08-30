Путь со дна: как выбраться из долговой ямы

Как преодолеть трудности и выбраться из долговой ямы, РИАМО рассказал юрист и директор по продукту компании «Банкирро» Виталий Свешников.

Что такое долговая яма и кто туда чаще попадает Фото - © Фотобанк Лори Долговой ямой принято называть ситуацию, при которой работающий человек практически ничего не зарабатывает – отдает большую часть дохода на погашение долга, а остатком покрывает мелкие бытовые расходы. Обитатели долговой ямы не могут позволить себе не только дальние поездки, но и повседневные радости жизни. Им приходится экономить на бытовых потребностях, чтобы купить одежду или сводить ребенка в парк аттракционов. Поэтому о том, чтобы откладывать часть заработка, не может быть и речи. Куда уходят деньги обитателя долговой ямы? кредиты

займы у знакомых

аренда жилья

коммуналка

еда При этом сумма задолженности у находящихся в долговой яме людей может быть абсолютно разной. Для кого-то кредит в 300 тысяч с ежемесячным платежом в 10 тысяч – это уже неподъемные долги. Другие запросто покрывают большой зарплатой и более крупные займы. «Чаще, чем других, в долговой яме рискуют отказаться многодетные семьи и финансово неграмотные молодые люди. И если первые перестают справляться с постоянно растущими бытовыми расходами, то вторые, напротив, тратят деньги на развлечения, не задумываясь о том, на что будут жить позже», – отмечает эксперт.

Как люди попадают в долговую яму Фото - © Фотобанк Лори Стандартный путь в долговую яму развивается следующим образом. Человек необдуманно или вынужденно берет сразу несколько кредитов. Перестает справляться с ежемесячными платежами и ищет деньги в долг уже на погашение задолженностей. Когда кредиты не выдают, а близкие отказывают, берет микрозайм под огромные проценты. Все доходы проходят мимо человека и направляются на погашение задолженностей перед банками, знакомыми и микрофинансовыми организациями. «От случая к случаю этот сценарий может меняться. Например, столкнувшись с трудностями – болезнью близких или увольнением, – человек понимает, что не сможет отдавать кредит, но все равно берет его, потому что нигде больше не может найти необходимую сумму», – поясняет эксперт.

Почему люди берут кредиты Фото - © Фотобанк Лори Несмотря на то, что кредиты сегодня используются как финансовый инструмент абсолютным большинством, осознание того, что на тебе лежит обязательство перед банком, приходит к людям не сразу. К идее взять кредит чаще всего люди приходят в следующих ситуациях: 1. Увольнение с работы Внепланово лишившись заработка, люди осознают, что их финансовых возможностей больше недостаточно для стандартных расходов. Трудоустройство затягивается, и в поисках дополнительного источника финансирования они обращаются в банк или используют кредитные карты. 2. Выход на пенсию Даже обладая большим стажем работы, новоиспеченный пенсионер обнаруживает огромную разницу между государственной выплатой и зарплатой, на которую он привык жить. Поэтому пенсионеры нередко берут деньги в долг – как на крупные покупки, так и на бытовые расходы. 3. Декретный отпуск Выплаты по уходу за ребенком молодые мамы получают только в первые полтора года жизни малыша. Но большинство родителей не готовы отдавать такого маленького ребенка в детский сад. Поэтому декрет продлевается, мама уходит с работы и лишается как привычного способа заработка – зарплаты, так и государственной поддержки. 4. Болезни Не важно, заболел сам человек или с проблемами со здоровьем столкнулись его близкие, деньги на лекарства или операцию в семье могут найтись не всегда. Выбирая, взять кредит или обойтись без медпомощи, большинство предпочитает первое. 5. Обман мошенников Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди. Поддавшись уговорам, они берут кредиты и отдают все деньги обманщикам. Однако долг перед банком при этом остается висеть на них, а маленьких пенсий не хватает даже на погашение ежемесячного платежа.

Как понять, что вы в долговой яме Фото - © Фотобанк Лори Красный флаг, который сигнализирует о том, что человек стремится к финансовому кризису, — краткосрочные микрозаймы, подчеркивает эксперт. Обращаясь туда, должник понимает, насколько безумной будет переплата по процентам, однако все равно берет деньги, потому что в остальных местах ему отказывают. При этом вовремя осознав свое положение, человек может начать работу над выходом из кризиса. Как понять, что вы в долговой яме: зарплата заканчивается задолго до новой получки,

доходов хватает только на кредиты и бытовые потребности,

знакомые и близкие устали давать деньги в долг,

платежи по кредитам заставили взять микрозайм,

ежемесячная сумма долга по кредитам постоянно растет.