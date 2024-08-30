Путь со дна: как выбраться из долговой ямы
Фото - © Фотобанк Лори
Как преодолеть трудности и выбраться из долговой ямы, РИАМО рассказал юрист и директор по продукту компании «Банкирро» Виталий Свешников.
Что такое долговая яма и кто туда чаще попадает
Фото - © Фотобанк Лори
Долговой ямой принято называть ситуацию, при которой работающий человек практически ничего не зарабатывает – отдает большую часть дохода на погашение долга, а остатком покрывает мелкие бытовые расходы.
Обитатели долговой ямы не могут позволить себе не только дальние поездки, но и повседневные радости жизни. Им приходится экономить на бытовых потребностях, чтобы купить одежду или сводить ребенка в парк аттракционов. Поэтому о том, чтобы откладывать часть заработка, не может быть и речи.
Куда уходят деньги обитателя долговой ямы?
- кредиты
- займы у знакомых
- аренда жилья
- коммуналка
- еда
При этом сумма задолженности у находящихся в долговой яме людей может быть абсолютно разной. Для кого-то кредит в 300 тысяч с ежемесячным платежом в 10 тысяч – это уже неподъемные долги. Другие запросто покрывают большой зарплатой и более крупные займы.
«Чаще, чем других, в долговой яме рискуют отказаться многодетные семьи и финансово неграмотные молодые люди. И если первые перестают справляться с постоянно растущими бытовыми расходами, то вторые, напротив, тратят деньги на развлечения, не задумываясь о том, на что будут жить позже», – отмечает эксперт.
Как люди попадают в долговую яму
Фото - © Фотобанк Лори
Стандартный путь в долговую яму развивается следующим образом.
- Человек необдуманно или вынужденно берет сразу несколько кредитов.
- Перестает справляться с ежемесячными платежами и ищет деньги в долг уже на погашение задолженностей.
- Когда кредиты не выдают, а близкие отказывают, берет микрозайм под огромные проценты.
- Все доходы проходят мимо человека и направляются на погашение задолженностей перед банками, знакомыми и микрофинансовыми организациями.
«От случая к случаю этот сценарий может меняться. Например, столкнувшись с трудностями – болезнью близких или увольнением, – человек понимает, что не сможет отдавать кредит, но все равно берет его, потому что нигде больше не может найти необходимую сумму», – поясняет эксперт.
Почему люди берут кредиты
Фото - © Фотобанк Лори
Несмотря на то, что кредиты сегодня используются как финансовый инструмент абсолютным большинством, осознание того, что на тебе лежит обязательство перед банком, приходит к людям не сразу.
К идее взять кредит чаще всего люди приходят в следующих ситуациях:
1. Увольнение с работы
Внепланово лишившись заработка, люди осознают, что их финансовых возможностей больше недостаточно для стандартных расходов. Трудоустройство затягивается, и в поисках дополнительного источника финансирования они обращаются в банк или используют кредитные карты.
2. Выход на пенсию
Даже обладая большим стажем работы, новоиспеченный пенсионер обнаруживает огромную разницу между государственной выплатой и зарплатой, на которую он привык жить. Поэтому пенсионеры нередко берут деньги в долг – как на крупные покупки, так и на бытовые расходы.
3. Декретный отпуск
Выплаты по уходу за ребенком молодые мамы получают только в первые полтора года жизни малыша. Но большинство родителей не готовы отдавать такого маленького ребенка в детский сад. Поэтому декрет продлевается, мама уходит с работы и лишается как привычного способа заработка – зарплаты, так и государственной поддержки.
4. Болезни
Не важно, заболел сам человек или с проблемами со здоровьем столкнулись его близкие, деньги на лекарства или операцию в семье могут найтись не всегда. Выбирая, взять кредит или обойтись без медпомощи, большинство предпочитает первое.
5. Обман мошенников
Жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди. Поддавшись уговорам, они берут кредиты и отдают все деньги обманщикам. Однако долг перед банком при этом остается висеть на них, а маленьких пенсий не хватает даже на погашение ежемесячного платежа.
Как понять, что вы в долговой яме
Фото - © Фотобанк Лори
Красный флаг, который сигнализирует о том, что человек стремится к финансовому кризису, — краткосрочные микрозаймы, подчеркивает эксперт. Обращаясь туда, должник понимает, насколько безумной будет переплата по процентам, однако все равно берет деньги, потому что в остальных местах ему отказывают.
При этом вовремя осознав свое положение, человек может начать работу над выходом из кризиса.
Как понять, что вы в долговой яме:
- зарплата заканчивается задолго до новой получки,
- доходов хватает только на кредиты и бытовые потребности,
- знакомые и близкие устали давать деньги в долг,
- платежи по кредитам заставили взять микрозайм,
- ежемесячная сумма долга по кредитам постоянно растет.
Семь ступеней выхода из долговой ямы
Фото - © Фотобанк Лори
Осознав свое положение, должник останавливается на полпути в долговую яму. Критически оценив свои финансовые возможности, он может изменить свою финансовую ситуацию или, решив оставить все как есть, пойти дальше – ко дну.
1. Оцените свое положение
В первую очередь необходимо сравнить разницу между доходами и расходами. Если вторые почти полностью покрывают первые и денег на нормальную жизнь не остается, это знак, что действовать нужно прямо сейчас.
2. Начните экономить на расходах
Бытовые платежи – аренда квартиры, оплата ЖКУ, детского сада или обучения ребенка – скорее обязательство, от которого никуда не деться. Однако люди в финансовом кризисе могут попробовать экономить на других, менее необходимых вещах. Значительно сэкономить семейный бюджет способны отказ от курения, алкоголя, кофе и еды навынос, ограничение в спонтанных покупках и отмена ненужных опций вроде подписок на интернет-сервисы.
3. Найдите дополнительный источник заработка
Сравнив расходы и доходы, должник получает примерную сумму, которой не хватает для нормального существования. Ее можно компенсировать дополнительным заработком – например, найти работу, устроиться на подработку, сдать/продать неиспользуемую недвижимость, пересесть на общественный транспорт и продать автомобиль.
4. Пообщайтесь с кредиторами
Должник может заявить о своем финансовом положении и попросить кредиторов о рефинансировании – снижении процентной ставки за долг. Такая система будет применима не во всех банках, однако попытка того стоит – в случае успеха ежемесячный платеж станет намного меньше.
5. Соблюдайте новый график выплат
Если рефинансирование прошло успешно, старайтесь вовремя погашать ежемесячные платежи. Отсутствие просрочек поможет сохранить как отношения с банком, так и кредитную историю — это пригодится, если вы захотите оформить ипотеку или, рассчитавшись с этим кредитом, планируете взять еще один.
6. Составьте план расходов и четко ему следуйте
Рассчитайте, сколько ваш бюджет позволяет тратить каждый день, и не превышайте этот лимит. Если крупную сумму пришлось потратить внезапно, вычитайте эти деньги из бюджета на последующие дни. Так вы сможете четко отслеживать свое финансовое положение и избегать ситуаций, при которых к концу месяца деньги заканчиваются, а зарплаты оказывается недостаточно для погашения долга.
7. Погасите долги и научитесь тратить деньги с умом
«Даже расплатившись с мучившим вас кредитом, не стоит забывать о правилах, которым вы научились, будучи вынужденными экономить. Научитесь задавать вопрос „Зачем?” перед каждой – даже самой незначительной – тратой денег. Финансовая грамотность и ответственный подход к распределению семейного бюджета – инструменты, которые предостерегут вас от повторения кризиса и перекроют дорогу, которая когда-то уже привела к долговой яме», – резюмирует Свешников.