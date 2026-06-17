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Поддержка защитников: как работает финансовая программа соцконтрактов для ветеранов СВО

О том, каким образом ветераны СВО и члены их семей могут заключить социальный контракт и получить целевую выплату на развитие бизнеса или обучение – рассказываем в материале РИАМО.

Что такое соцконтракт для ветеранов СВО Фото - © Медиасток.рф С 1 января 2026 года в качестве меры поддержки демобилизованных участников СВО был введен отдельный вид социального контракта. Согласно новым правилам, заключивший контракт ветеран может получить от государства до 350 тысяч рублей, причем средства выдаются без учета среднедушевого дохода семьи (то есть право на господдержку имеют не только малоимущие). На полученные деньги участник программы может открыть собственное дело, развить уже существующий бизнес, пройти профессиональную подготовку для последующего трудоустройства или окончить курсы повышения квалификации.

На что можно потратить средства, полученные по соцконтракту Фото - © Медиасток.рф Выделенные по контракту деньги можно потратить, например: на закупку сырья, оборудования, расходных материалов, техники и инструментов,

на обустройство рабочих мест для бизнеса,

на аренду помещения и спецтехники,

на создание сайта компании и продвижение (рекламу),

на оплату обучающих или квалификационных курсов.

Кто имеет право заключить соцконтракт Фото - © Бойцы отряда БАРС получили государственные награды/Медиасток.рф Заключить социальный контракт с господдержкой может: ветераны СВО;

супруга ветерана, если ветеран СВО признан инвалидом I или II группы. Для заключения контракта необходимо иметь рекомендацию от фонда «Защитники Отечества».

Как ветерану СВО оформить социальный контракт Фото - © Медиасток.рф Перед заключением соцконтракта ветерану следует обратиться в фонд «Защитники Отечества», где с потенциальным соискателем проведут собеседование. Поскольку выплата целевая и предназначена для достижения определенных результатов (развития бизнеса или трудоустройства), к заключению контракта необходимо предварительно подготовиться. Гражданину, планирующему создание или развитие собственного дела, рекомендуется составить бизнес-план, прописать все этапы достижения цели и предполагаемые расходы. Желательно провести анализ рынка, перечислить запланированные траты на оборудование, закупку сырья, иные производственные затраты, составить маркетинговый план. В случае заключения соцконтракта на обучение следует перечислить существующие навыки и квалификацию, опыт работы в планируемой сфере деятельности (если есть), указать учебное заведение, где соискатель намеревается получить новую специальность или усилить уже имеющиеся компетенции. Заявление на заключение социального контракта можно подать в отделении соцзащиты или МФЦ, а также через портал «Госуслуги». Срок рассмотрения заявки – 10 дней. Пошаговая инструкция для заключения соцконтракта Обратиться в филиал «Фонд Защитники Отечества» по месту жительства. Найти адрес и телефон можно на сайте Получить от фонда рекомендации на заключение контракта. Разработать бизнес-план (при необходимости помощь можно получить в региональном центре «Мой бизнес»). Направить пакет документов в органы социальной защиты населения. При желании пройти бесплатные курсы по предпринимательству.

Какие документы необходимы для заключения социального контракта Фото - © Медиасток.рф документ, удостоверяющий личность гражданина;

заявление;

рекомендация фонда «Защитники Отечества»;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

удостоверение ветерана боевых действий;

свидетельство о браке (в случае обращения за помощью супруги);

справка, подтверждающая факт установления инвалидности участнику специальной военной операции, выданная учреждениями медико-социальной экспертизы (в случае обращения гражданина, имеющего инвалидность I или II группы);

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