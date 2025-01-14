Парад планет 21 января: что это такое, когда и где можно будет наблюдать

В материале РИАМО о том, что такое парад планет и где его можно будет посмотреть.

Что такое парад планет Фото - © Unsplash.com Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются на одной прямой от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере. Впрочем, понятие «парад планет» не является научным и используется в астрономии скорее для ее популяризации.

Когда наблюдать парад планет в январе 2025 года Фото - © Медиасток.рф 21 января 2025 года жители Земли смогут стать свидетелями уникального явления – в небе будет виден настоящий «танец» планет Солнечной системы. В их число войдут Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и даже Нептун – все они выстроятся в одну воображаемую линию. Астрономы советуют наблюдать за парадом планет с 21 по 25 января в темное время суток. Если вам в силу обстоятельств не удалось полюбоваться таким явлением, как парад планет, не стоит расстраиваться: у вас еще будет такая возможность всего спустя месяц – 28 февраля. В это время к тем планетам, которые будут видны 21 января, присоединится еще и Меркурий – то есть фактически мы сможем увидеть парад всех планет Солнечной системы (кроме Земли по понятным причинам и Плутона – он лишен статуса планеты). Такое зрелище случается нечасто, поэтому любителям изучать звездное небо стоит обвести 28 февраля красным маркером. Это важный день. Следующий парад планет состоится уже только 29 августа 2025 года.

Где можно будет увидеть парад планет 21 января Фото - © Freepik.com Этот парад при ясной погоде можно будет увидеть невооруженным глазом, если отъехать подальше от города. Хоть и с трудом, можно будет разглядеть Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн – они будут выглядеть как довольно яркие маленькие точки. А вот если взять с собой бинокль или телескоп (подойдет даже любительский), то можно будет рассмотреть все шесть планет более детально. Если вы сомневаетесь в том, где именно на небе нужно наблюдать за планетами, можно воспользоваться мобильными приложениями, которые покажут точное расположение небесных тел, отталкиваясь от вашего географического положения. К таким приложениям относятся, например, Stellarium и Sky Tonight. В целом же можно ориентироваться на следующие данные, пытаясь разглядеть нужные планеты: Марс будет виден на востоке, в созвездии Близнецов, он красноватого цвета. Юпитер расположится в созвездии Тельца. Уран будет находиться в созвездии Овна, но для его наблюдения потребуется бинокль или телескоп. Венера, Сатурн и Нептун займут место в западной части неба, в созвездиях Водолея и Рыб.