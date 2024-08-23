Обязательное использование МЧД с 1 сентября 2024 года: к чему быть готовыми

ЭЦП можно подписать абсолютно любой документ, и он будет признан юридически значимым (даже если подписывать его было не нужно).

Если компания небольшая, можно не спешить с оформлением МЧД, а оставить право подписи за генеральным директором. Однако среднему и крупному бизнесу такой формат работы не подходит. Но и здесь есть возможность переждать, пока работа с МЧД не будет отлажена. Сертификат юридического лица генеральный директор может передать доверенному сотруднику, который будет подписывать документы. Правда, в таком случае компания сталкивается с рисками:

На практике компании оказались в непростой ситуации. 1 сентября 2024 года заканчивается установленный законом переходный период на МЧД, но они оказались к этому не готовы, поскольку регламент до сих пор не определен. Те компании, которые успели в августе прошлого года выпустить сертификат электронной подписи сроком на 12 месяцев, столкнулись с тем, что он истекает, а алгоритм перехода на новый формат подписи электронных документов не определен, говорит эксперт.

Закон об обязательном использовании машиночитаемой доверенности направлен на повышение безопасности и прозрачности электронных сделок. В отличие от традиционной бумажной доверенности, машиночитаемая версия содержит специальный код, который может быть легко прочитан и интерпретирован компьютерами, упрощая и ускоряя бизнес-процессы. Но пока это работает лишь в теории.

Проблемы в работе с машиночитаемой доверенностью

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Несмотря на то, что переходный период, связанный с использованием МЧД длился год, предусмотреть все риски оказалось невозможно. Сегодня как вендоры, так и бизнес сталкиваются с разными сложностями и нюансами оформления доверенности.

Отсутствие единого формата МЧД для государственных органов

Подготовить одну доверенность, которую примут везде, к сожалению, не получится, подчеркивает эксперт. На данный момент у ФНС, СФР, Банка России и других государственных структур разработан собственный формат, который отличается от других. Также существует и универсальный формат, разработанный Минцифрой, полномочия для которого должны публиковаться в ЕСНСИ (госуслуги), а сами доверенности – в распределенном реестре. Но не все ФОИВ (Федеральные органы исполнительной власти) принимают доверенность из распределенного реестра. Одни требуют, чтобы ее предоставили приложением к электронному документу, другие не принимают доверенность в виде приложения, она обязательно должна быть опубликована в распределенном реестре, обращает внимание Ахкямов.

Ограничения по количеству символов в строке

В МЧД прописывается много особенностей, касающихся территории, суммы, типов документов и других обстоятельств, связанных с полномочиями сотрудника, которому выдана доверенность. Все эти ограничения должны быть формализованы с юридической точки зрения.

Не все организации принимают МЧД

Например, на 1 августа 2024 года электронные документы для Росреестра должны быть подписаны только генеральным директором.

Отсутствие понятного реестра сведений по МЧД

Есть определенные проблемы с получением информации и тем, отозвана доверенность или нет.

Компаниям, которые еще не занимались вопросами МЧД, быстро решить вопрос не получится, даже если у них существуют системы управления доверенностями. В новых условиях придется либо дорабатывать текущую систему, либо создавать новую на базе готового решения. Проблема в том, что многие компании ранее пользовались предложениями западных вендоров, однако после их ухода с отечественного рынка технической поддержки не осталось. Кроме того, в МЧД указываются данные по юридическим и физическим лицам, раскрывать которые в некоторых случаях критично.

В перспективе компаниям придется заменить существующую систему. Готовых решений на рынке достаточно. Небольшие предприятия вполне смогут ими воспользоваться, поскольку им будет достаточно ограниченного функционала.

Среднему и крупному бизнесу понадобится интеграция в текущую IT-инфраструктуру. Например, в компании процессы настроены так, что необходимо получать данные из одной системы и передавать по МЧД в другие. Такой проект внедрения выполнить за месяц не получится, поэтому компаниям нужно работать параллельно в текущей системе и продумывать альтернативный вариант.

Несмотря на то, что для перехода на обязательное использование МЧД давался год, бизнес, государственные органы и вендоры оказались не готовы к запуску нововведения. Массово от предприятий запросы на разработку готовых решений стали падать вендорам лишь недавно, из-за чего рост нагрузки оказался не постепенный, как предполагалось, а стремительный.

Но проблемы с переходом на МЧД выявились не только у вендоров. Государственные производственные системы тоже оказались не готовы. ЦПРР не справляется с нагрузками и большим объемом данных, что приводит к ее нестабильной работе и долгой проверке документов, отмечает эксперт. Эта ситуация может стать критичной для компаний, которым важна скорость подписания документов, например, производителям молочной продукции, поскольку срок годности товара короткий.