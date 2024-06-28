Мошенники в игре Hamster Kombat: как не стать жертвой развода

Чем опасна игра в «хомяка»: основные схемы мошенников

Фото - © Adobe Stock

По словам директора по расследованиям платформы по безопасности цифровых активов «Шард» Григория Осипова, быстрорастущая популярность игры Hamster Kombat сделала ее «меккой» для всевозможного рода мошенников и аферистов, которые давно используют Telegram как удобную площадку для совершения преступлений.

«В связи с негативными моральными и этическими аспектами, которые, безусловно, несет игра Hamster Kombat, в ряде стран введены ограничения на ее использование, в России уже есть законодательная инициатива о запрете игры», – отметил эксперт.

Он перечислил самые распространенные мошеннические схемы в игре в «хомяка».

Получение доступа к криптокошельку

Используя поддельные приложения, фишинговые ссылки и дрейнеры, злоумышленники пытаются добраться до аккаунта пользователя в игре Hamster Kombat и к привязанному к нему криптокошельку. Получив доступ, мошенники выводят все средства игрока.

Развод с выводом денег

Большое число мошеннических операций совершается на этапе вывода криптовалюты в обычные деньги. Это делается с помощью фишинговых ссылок на сервисы, мимикрирующие под настоящие биржи, и поддельных P2P-площадок. Кроме того, мошенники активно «окучивают» группы, где состоят пользователи игр, предлагая им напрямую поменять криптовалюту по выгодному курсу либо советуя вложиться в выгодный инвестиционный проект.

Поддельные аирдропы

По Telegram-группам злоумышленники рассылают видео, в которых предлагается подключить свой кошелек к сети TON по ссылке, чтобы до листинга получить монеты из Hamster Kombat. Подключение кошелька к таким сервисам инициирует транзакцию вывода всех ликвидных активов злоумышленникам безвозвратно.

Накрутка рефералов

Поскольку выигрыш в игре зависит от реферальной программы, распространились случаи, когда мошенники продают услугу по накрутке рефералов. Сначала пользователю предлагается небольшое их число, а когда жертва «съела наживку», мошенник предлагает совершить сделку на большую сумму и исчезает с деньгами.

Покупка рекомендаций и комбо-карт к игре

Чем лучше комбо-карты, тем больше монет зарабатывается автоматически, что снижает необходимость постоянного «кликанья». Мошенники предлагают купить их в своем боте, через который могут получить доступ к аккаунту пользователя.