Мошенники в игре Hamster Kombat: как не стать жертвой развода
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Как мошенники наживаются на игроках Hamster Kombat и как не стать их жертвой, читайте в материале РИАМО.
Чем опасна игра в «хомяка»: основные схемы мошенников
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По словам директора по расследованиям платформы по безопасности цифровых активов «Шард» Григория Осипова, быстрорастущая популярность игры Hamster Kombat сделала ее «меккой» для всевозможного рода мошенников и аферистов, которые давно используют Telegram как удобную площадку для совершения преступлений.
«В связи с негативными моральными и этическими аспектами, которые, безусловно, несет игра Hamster Kombat, в ряде стран введены ограничения на ее использование, в России уже есть законодательная инициатива о запрете игры», – отметил эксперт.
Он перечислил самые распространенные мошеннические схемы в игре в «хомяка».
Получение доступа к криптокошельку
Используя поддельные приложения, фишинговые ссылки и дрейнеры, злоумышленники пытаются добраться до аккаунта пользователя в игре Hamster Kombat и к привязанному к нему криптокошельку. Получив доступ, мошенники выводят все средства игрока.
Развод с выводом денег
Большое число мошеннических операций совершается на этапе вывода криптовалюты в обычные деньги. Это делается с помощью фишинговых ссылок на сервисы, мимикрирующие под настоящие биржи, и поддельных P2P-площадок. Кроме того, мошенники активно «окучивают» группы, где состоят пользователи игр, предлагая им напрямую поменять криптовалюту по выгодному курсу либо советуя вложиться в выгодный инвестиционный проект.
Поддельные аирдропы
По Telegram-группам злоумышленники рассылают видео, в которых предлагается подключить свой кошелек к сети TON по ссылке, чтобы до листинга получить монеты из Hamster Kombat. Подключение кошелька к таким сервисам инициирует транзакцию вывода всех ликвидных активов злоумышленникам безвозвратно.
Накрутка рефералов
Поскольку выигрыш в игре зависит от реферальной программы, распространились случаи, когда мошенники продают услугу по накрутке рефералов. Сначала пользователю предлагается небольшое их число, а когда жертва «съела наживку», мошенник предлагает совершить сделку на большую сумму и исчезает с деньгами.
Покупка рекомендаций и комбо-карт к игре
Чем лучше комбо-карты, тем больше монет зарабатывается автоматически, что снижает необходимость постоянного «кликанья». Мошенники предлагают купить их в своем боте, через который могут получить доступ к аккаунту пользователя.
Как не потерять деньги в игре Hamster Kombat
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Эксперт Академии Garantex Артем Беляев поделился советами, как не стать жертвой мошенника в игре Hamster Kombat. Он рекомендует:
- следить только за официальными обновлениями игры от разработчиков;
- не переходить по ссылкам из непроверенных источников, не подключать к ним свой криптокошелек и не осуществлять транзакции (99% предлагаемых NFT являются мошенническими);
- не покупать непроверенные токены на децентрализованных биржах, по советам в Telegram-каналах.
Главный редактор издания Crypto.ru Влад Крылов советует проверять все рекомендуемые в игре ссылки в интернете.
«Перед тем, как кликать по ссылке, ее нужно скопировать и вставить в поисковую выдачу. На основе предложенных материалов можно проверить, насколько компания или приложение заслуживает доверие. Обращать внимание следует на наличие публикаций в крупных СМИ, обсуждения на форуме и так далее», – пояснил аналитик.