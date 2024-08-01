Мошенничество в сфере инвестиций: как распознать аферистов и не стать их жертвой
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Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик рассказал, как работают самые распространенные мошеннические схемы в сфере инвестиций, как на них не попасться и куда обращаться, если развод на деньги все же удался.
Какие схемы обмана используют мошенники в сфере инвестиций
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«Обучение» инвестированию
В такой схеме в роли «учителей» выступают «гуру» инвестирования (отдельные «эксперты» или поддельные брокерские конторы), готовые указать путь из банкрота в миллионеры.
«Эксперты инвестиционных курсов всегда красивые, успешные и непременно серьезно зарабатывающие. Они уверяют, что имеют свой крупный бизнес, большой опыт в инвестировании и десяток международных дипломов», – описывает мошенников Сергейчик.
Обучение в лучшем случае оказывается потоком не слишком полезной и несистематизированной информации, в худшем – ловушкой для высасывания денег у обучающегося.
В последнем случае «эксперты» сначала продемонстрируют обучающую демоверсию приложения для инвестирования, а затем предложат вложить настоящие деньги.
«Создается видимость финансовых операций и увеличения средств на счете. „Улучшать” финансовое состояние будут до последнего рубля в кармане новоявленного инвестора, и взносов потребуется все больше. Нет денег? Предложат взять кредит, оформить заем под залог имеющейся недвижимости. Это очень опасный сценарий, который грозит катастрофическими финансовыми последствиями для личного бюджета», – рассказал эксперт.
Финансовая пирамида
По словам Сергейчика, этот способ обмана до сих пор встречается достаточно часто, хотя известен россиянам еще с 90-х годов. Например, под видом выгодных вложений в перспективный (инновационный, нанотехнологичный) стартап.
Работает эта схема довольно просто: для присоединения к проекту человек вносит небольшую сумму денег, далее ему нужно привлечь новых людей для получения дополнительных средств, в результате чего полученные от новичков деньги достаются организаторам и тем, кто их привел. Эта история повторяется на каждом уровне.
Создатели пирамиды убеждают вкладчиков, что вложенные деньги инвестируются в какой-либо проект и приумножаются на финансовом рынке. Однако эти слова далеки от правды.
В конце концов участников проекта становится слишком много и средств для выплат уже не хватает. Офисы компании исчезают, организаторы перестают выходить на связь, а вкладчики остаются без денег.
Различают четыре типа финансовых пирамид:
- Одноуровневые
Самый простой тип пирамиды: организатор привлекает вкладчиков, обещая высокий доход. Первые вкладчики без проблем получают прибыль за счет взносов новичков. Когда выплат для вкладчиков перестает хватать, организаторы исчезают вместе с деньгами.
- Многоуровневые
Вид финансовых пирамид, в которых каждый вкладчик привлекает новых, а их взносы распределяются между вышестоящими эшелонами пирамиды. Участники получают доход, пока число уровней растет, то есть количество вкладчиков прирастает в геометрической прогрессии.
- Матричные
В отличие от одноуровневых и многоуровневых, матричные пирамиды могут существовать годами, поскольку принцип их работы разгадать сложнее. Участник делает взнос и ждет, когда заполнится первый уровень и число вкладчиков достигнет, например, 10 человек. Далее эти 10 вкладчиков переходят на второй уровень: делятся на две матрицы по пять человек. Они должны привлекать новых вкладчиков, выстраивая свою иерархию. Когда новая ячейка достигает 10 человек, матрица снова делится, и все поднимаются на один уровень вверх. Вознаграждение вкладчик получает только тогда, когда достигает верхушки, пройдя все уровни.
- Пирамиды в интернете
Организация предлагает вложить деньги в криптовалюты, причем порой даже в несуществующие, а мнимые участники рынка ценных бумаг называют себя иностранными брокерами. Часто интернет-пирамиды позиционируют себя как инвестиционные фонды или даже кассы взаимопомощи.
Как распознать аферистов и не потерять деньги
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Эксперт перечислил признаки, которые помогут распознать лжеброкера:
- отсутствие лицензии Банка России (проверить ее наличие можно здесь);
- отсутствие финансовой отчетности о деятельности организации (красочные презентации и графики роста с упоминанием «бинарных опционов, крипты и котировок», запутанные расчеты – не в счет);
- суперприбыль гарантирована, а ее величина значительно превышает рыночные значения («тайные, инсайдерские знания» – не аргумент);
- яркая, агрессивная реклама, прессинг, призыв принять решение немедленно, «здесь и сейчас», регулярная трансляция чужого успеха, симуляция ажиотажа;
- принуждение к вовлечению новых участников среди друзей и родственников (нередко с поощрением за «новичков»);
- все платежи осуществляются обычными банковскими переводами на личные счета «брокера», а при желании вывести деньги начинаются проблемы (нужно уплатить налог, комиссию за вывод и т.д.).
Собеседник напомнил, что настоящие советники-эксперты по инвестициям должны быть официально зарегистрированы в Едином реестре инвестиционных советников Банка России.
Что делать, если стал жертвой лжеброкера
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Первое, что нужно сделать при подозрении на мошенничество, – это обратиться в полицию, советует Сергейчик. За организацию финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность по статье 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Если в действиях злоумышленников усмотрят следы мошенничества, то возбудят дело по статье 159 УК РФ.
Если признаки недобросовестности обнаружены у брокерской конторы, эксперт рекомендует подать жалобу в Центробанк через электронную приемную. Регулятор проверит организацию на предмет нелегальной финансовой деятельности и передаст соответствующую информацию в правоохранительные органы.
Если же «взносы» перечислялись на счета физических лиц, нужно сообщить номера счетов и всю имеющуюся информацию не только в МВД, но и в свой банк, добавил специалист.
Он подчеркнул, что аферисты пользуются не только тягой людей к быстрому обогащению, но и растерянностью уже обманутого человека.
«Нередко тех, кто пострадал от одних мошенников, берут в оборот другие аферисты: им поступают предложения „наказать виновных”, „вернуть похищенное”. Чтобы найти и наказать, нужно лишь снова заплатить „адвокату” или „юридической конторе”. Мошенническая карусель может длиться долго: дальше будет предлагаться помощь уже по возврату денег от „нерадивых юристов”», – предупреждает Сергейчик.