Мошенничество в сфере инвестиций: как распознать аферистов и не стать их жертвой

Какие схемы обмана используют мошенники в сфере инвестиций

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«Обучение» инвестированию

В такой схеме в роли «учителей» выступают «гуру» инвестирования (отдельные «эксперты» или поддельные брокерские конторы), готовые указать путь из банкрота в миллионеры.

«Эксперты инвестиционных курсов всегда красивые, успешные и непременно серьезно зарабатывающие. Они уверяют, что имеют свой крупный бизнес, большой опыт в инвестировании и десяток международных дипломов», – описывает мошенников Сергейчик.

Обучение в лучшем случае оказывается потоком не слишком полезной и несистематизированной информации, в худшем – ловушкой для высасывания денег у обучающегося.

В последнем случае «эксперты» сначала продемонстрируют обучающую демоверсию приложения для инвестирования, а затем предложат вложить настоящие деньги.

«Создается видимость финансовых операций и увеличения средств на счете. „Улучшать” финансовое состояние будут до последнего рубля в кармане новоявленного инвестора, и взносов потребуется все больше. Нет денег? Предложат взять кредит, оформить заем под залог имеющейся недвижимости. Это очень опасный сценарий, который грозит катастрофическими финансовыми последствиями для личного бюджета», – рассказал эксперт.

Финансовая пирамида

По словам Сергейчика, этот способ обмана до сих пор встречается достаточно часто, хотя известен россиянам еще с 90-х годов. Например, под видом выгодных вложений в перспективный (инновационный, нанотехнологичный) стартап.

Работает эта схема довольно просто: для присоединения к проекту человек вносит небольшую сумму денег, далее ему нужно привлечь новых людей для получения дополнительных средств, в результате чего полученные от новичков деньги достаются организаторам и тем, кто их привел. Эта история повторяется на каждом уровне.

Создатели пирамиды убеждают вкладчиков, что вложенные деньги инвестируются в какой-либо проект и приумножаются на финансовом рынке. Однако эти слова далеки от правды.

В конце концов участников проекта становится слишком много и средств для выплат уже не хватает. Офисы компании исчезают, организаторы перестают выходить на связь, а вкладчики остаются без денег.

Различают четыре типа финансовых пирамид:

Одноуровневые

Самый простой тип пирамиды: организатор привлекает вкладчиков, обещая высокий доход. Первые вкладчики без проблем получают прибыль за счет взносов новичков. Когда выплат для вкладчиков перестает хватать, организаторы исчезают вместе с деньгами.

Многоуровневые

Вид финансовых пирамид, в которых каждый вкладчик привлекает новых, а их взносы распределяются между вышестоящими эшелонами пирамиды. Участники получают доход, пока число уровней растет, то есть количество вкладчиков прирастает в геометрической прогрессии.

Матричные

В отличие от одноуровневых и многоуровневых, матричные пирамиды могут существовать годами, поскольку принцип их работы разгадать сложнее. Участник делает взнос и ждет, когда заполнится первый уровень и число вкладчиков достигнет, например, 10 человек. Далее эти 10 вкладчиков переходят на второй уровень: делятся на две матрицы по пять человек. Они должны привлекать новых вкладчиков, выстраивая свою иерархию. Когда новая ячейка достигает 10 человек, матрица снова делится, и все поднимаются на один уровень вверх. Вознаграждение вкладчик получает только тогда, когда достигает верхушки, пройдя все уровни.

Пирамиды в интернете

Организация предлагает вложить деньги в криптовалюты, причем порой даже в несуществующие, а мнимые участники рынка ценных бумаг называют себя иностранными брокерами. Часто интернет-пирамиды позиционируют себя как инвестиционные фонды или даже кассы взаимопомощи.