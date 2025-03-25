Лучше так, чем никак: куда вложить свободные 5-10 тысяч рублей

Куда вложить свободные 5-10 тысяч рублей, которые остаются ежемесячно у человека после всех расходов, РИАМО рассказала эксперт по личным финансам Екатерина Гончарова.

Условия, при которых можно откладывать ежемесячно 5-10 тысяч рублей Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Прежде чем решить, в какие инструменты вкладывать свободные 5-10 тысяч рублей в месяц, важно соблюсти следующие три условия.

1. Сумма в 5-10 тысяч рублей не должна быть последними деньгами в вашем кошельке

Перед началом инвестиционной деятельности у человека должна быть сформирована подушка безопасности в виде 3-4 сумм среднемесячных расходов. Это нужно для того, чтобы не получить негативный опыт в инвестировании вследствие прерывания стратегии в середине из-за нехватки денег. В случае потери работы или непредвиденных трат, наличие подушки безопасности позволит не выводить деньги с инвестиций, которые к тому моменту могут немного «просесть» (такое бывает, это нужно принять как факт).

2. Осознать, что чем выше доходность инструмента, тем выше риск потери денег

«Здесь можно придерживаться следующего принципа: чем вы старше, тем большую часть инвестиций держать в консервативных инструментах», — рекомендует эксперт.

У молодых людей есть время попробовать высокорисковые методы, но с возрастом лучше стремиться к стабильности, так как времени на то, чтобы восстановить потерянный капитал будет меньше.

3. Получить хотя бы базовые знания об инвестициях

Инвестировать с совсем нулевыми знаниями не стоит. Нужно немного разобраться в терминологии, иначе вы не сможете даже открыть себе брокерский счет и понять, как покупать акции, говорит Гончарова. Чтобы получить эти минимальные знания, есть множество бесплатных мини-курсов и материалов в интернете.

Инструменты для инвестиций, которые можно рассмотреть со свободными 5-10 тысячами рублей Фото - © Unsplash.com 1. Инвестировать в акции Прежде всего, это, конечно, акции. Не нужно целиться сразу в дорогие акции иностранных компаний, тем более что сейчас непросто разобраться как работать с зарубежными брокерскими счетами. Лучше начать с вложений в российские устойчивые компании. «Также в начале не фокусируйтесь исключительно на дивидендных акциях. Лучше попробовать заработать на росте стоимости акций. В противном случае, есть вероятность столкнуться с разочарованием, потому что небольшие вложения не дадут больших дивидендов. А вот на перепродаже можно заработать даже 40%», — рекомендует эксперт. 2. Инвестировать в облигации Для инвестиций небольших сумм стоит также рассмотреть облигации — их стоимость примерно одна тысяча рублей. Они очень удобны тем, что это договор займа, где все условия заранее предопределены. В отличии от акций, где никто не гарантирует рост на конкретный процент с облигаций можно точно получить фиксированную прибыль, причем высокую доходность можно заранее зафиксировать и ничего не контролировать. 3. Инвестиционное страхование жизни Еще один интересный инструмент — это контракт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Это когда страховая компания инвестирует часть полученных от гражданина денег в акции, облигации и т.д. При этом стратегию самого инвестирования выбирает клиент. В ИСЖ не нужно вкладывать много денег, главное — с самого начала немного подкопить и сделать первый взнос, он может быть порядка 50 тысяч рублей. Если просто откладывать «под подушку» пять месяцев по 10 тысяч рублей, то можно зайти в этот инструмент. И далее каждый месяц делать небольшие пополнения на 5-10 тысяч рублей. ИСЖ хорош тем, что дает гарантию возврата инвестиционного «тела». Это хорошо подходит тем, кто является новичком в инвестициях и боится самостоятельно управлять своим портфелем. И еще один важный плюс — это страхование самой жизни и различных рисков, включая потерю трудоспособности и тому подобное. 4. Инвестировать в криптовалюту Далее не самый, казалось бы, очевидный инструмент для вложения небольших сумм — криптовалюта. Однако ее можно покупать частями, то есть приобрести хотя бы небольшой процент от какой-то криптовалюты. Например, биткоин сейчас стоит более 80 тысяч долларов. Через специальные биржи можно вложиться в часть от этой криптовалюты, купив «кусочек» биткоина на 100 долларов, говоря условно. В этом случае есть вероятность получить хорошую доходность, хотя и риски высоки. 5. Инвестировать в бизнес других людей Для небольших сумм подходят и инвестиции в чужой бизнес. Вложиться в них можно через платформы для финансирования малого бизнеса, краудинговые и краудлендинговые платформы. Но очень важно учитывать, что это самый рискованный инструмент из всех, что мы описали, подчеркивает Гончарова.