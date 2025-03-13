Кто такие скрытые майнеры и как защитить от них смартфон и компьютер

Шпаргалки

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О том, что такое скрытые майнеры, чем они опасны и как защитить технику от их воздействия, читайте в материале РИАМО.

Что такое скрытые майнеры

Kerfin7

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Скрытые майнеры — это программы или скрипты, которые используют вычислительные мощности компьютера или смартфона для добычи криптовалют. В случае обычного майнинга владелец устройства сознательно устанавливает такое ПО, чтобы добывать криптовалюту. Однако существует и скрытый майнинг (cryptojacking) — когда вредоносное ПО тайно использует ресурсы чужого устройства без ведома владельца.

Как распространяются скрытые майнеры

DC Studio

Фото - © DC Studio/Freepik.com

Скрытые майнеры могут распространяться через:

  • Зараженные программы — вредоносное ПО может быть встроено в пиратские или даже официальные приложения, размещенные в Google Play.
  • Вредоносные сайты — некоторые веб-страницы запускают JavaScript-майнеры, загружая процессор пользователя. Скрипты могут работать даже после закрытия браузера.
  • Троянское ПО — специальный вирус, замаскированный под безобидные файлы (например, генераторы ключей), который устанавливает скрытый майнер в систему компьютера.

Наиболее распространенные криптовалюты, которые можно добывать с помощью скрытых майнеров, — это те криптовалюты, которые можно майнить на процессорах. К таким криптовалютам относятся Monero (XMR), ZCash (ZEC), Bytecoin (BCN).

«Скрытый майнер наносит сразу несколько видов ущерба: он перегружает процессор, снижая производительность устройства, вызывает перегрев и ускоряет износ комплектующих. Кроме того, повышенное энергопотребление приводит к росту счетов за электричество, а в случае корпоративных систем — к дополнительным рискам для безопасности данных», — объясняет основатель Crypto Summit Алексей Зюзин.

В 2022 году исследование Kaspersky показало, что криптоджекинг составлял более 5% всех атак на компьютеры, подключенные к интернету. В том же году антивирусное ПО Kaspersky зафиксировало около 30 миллионов попыток криптоджекинга, нацеленных на бизнес-системы.

С 2022 по 2023 год количество атак криптоджекинга резко выросло на 659%, достигнув 1,06 миллиарда случаев. Однако к 2025 году глобальный уровень криптоджекинга снизился на 60%. Тем не менее, скрытые майнеры все еще составляют значительную долю вредоносного ПО, заражающего пользовательские устройства.

Как понять, что на вашем компьютере или смартфоне есть майнер

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Определить скрытый майнер не всегда просто, так как он работает в фоновом режиме. Но есть несколько признаков:

  • Сильное снижение производительности: компьютер или смартфон начинают тормозить, даже при выполнении простых задач.
  • Высокая загрузка процессора: в диспетчере задач Windows или в мониторинге Android/iOS можно заметить аномально высокое использование CPU.
  • Перегрев и быстрая разрядка батареи: устройства начинают сильно нагреваться даже при минимальной нагрузке.
  • Шум от вентилятора: если кулеры компьютера постоянно работают на максимальной скорости, это может быть связано с высокой нагрузкой на процессор.
  • Необычная активность сети: скрытые майнеры обмениваются данными с удаленными серверами, что можно заметить через мониторинг сетевой активности.

«Основные признаки скрытого майнера — это резкое снижение производительности, перегрев, шум вентилятора на холостом ходу и высокая загрузка процессора даже без открытых программ. Проверьте диспетчер задач: если CPU загружен на 80–100% без видимой причины, возможно, ваше устройство тайно добывает криптовалюту», — советует ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

Как удалить скрытый майнер с компьютера

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Если есть подозрения о заражении компьютера скрытым майнером, следует выполнить следующие шаги:

  • Проверка диспетчера задач — нет ли в списке процессов, нагружающих процессор, подозрительных и неясных программ.
  • Сканирование антивирусом — ведущие антивирусные программы, такие как Kaspersky, оснащены инструментами для обнаружения и удаления скрытых майнеров.
  • Проверка установленных программ — удалите неизвестные или подозрительные приложения через «Программы и компоненты» (Windows) или «Приложения» (Android/iOS).
  • Очистка браузера — проверьте расширения и отключите неизвестные плагины, так как некоторые скрытые майнеры работают через браузер.

Как защитить технику от скрытых майнеров

rawpixel.com

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Не стать жертвой скрытых майнеров можно, если следовать стандартным правилам кибергигиены:

  • Загружать программы только из официальных источников, избегать пиратского софта и проверять отзывы перед установкой.
  • Использовать надежный антивирус, ведь современные антивирусные решения умеют обнаруживать скрытые майнеры.
  • Обращать внимание на работу процессора, и в случае замедления работы проверять активность CPU в диспетчере задач.
  • Наконец, главное правило — не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать неизвестные файлы. Это убережет не только от скрытых майнеров, но и от многих других киберугроз.