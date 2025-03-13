Кто такие скрытые майнеры и как защитить от них смартфон и компьютер

Скрытые майнеры — это программы или скрипты, которые используют вычислительные мощности компьютера или смартфона для добычи криптовалют. В случае обычного майнинга владелец устройства сознательно устанавливает такое ПО, чтобы добывать криптовалюту. Однако существует и скрытый майнинг (cryptojacking) — когда вредоносное ПО тайно использует ресурсы чужого устройства без ведома владельца.

Как распространяются скрытые майнеры

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Скрытые майнеры могут распространяться через:

Зараженные программы — вредоносное ПО может быть встроено в пиратские или даже официальные приложения, размещенные в Google Play.

Вредоносные сайты — некоторые веб-страницы запускают JavaScript-майнеры, загружая процессор пользователя. Скрипты могут работать даже после закрытия браузера.

Троянское ПО — специальный вирус, замаскированный под безобидные файлы (например, генераторы ключей), который устанавливает скрытый майнер в систему компьютера.

Наиболее распространенные криптовалюты, которые можно добывать с помощью скрытых майнеров, — это те криптовалюты, которые можно майнить на процессорах. К таким криптовалютам относятся Monero (XMR), ZCash (ZEC), Bytecoin (BCN).

«Скрытый майнер наносит сразу несколько видов ущерба: он перегружает процессор, снижая производительность устройства, вызывает перегрев и ускоряет износ комплектующих. Кроме того, повышенное энергопотребление приводит к росту счетов за электричество, а в случае корпоративных систем — к дополнительным рискам для безопасности данных», — объясняет основатель Crypto Summit Алексей Зюзин.

В 2022 году исследование Kaspersky показало, что криптоджекинг составлял более 5% всех атак на компьютеры, подключенные к интернету. В том же году антивирусное ПО Kaspersky зафиксировало около 30 миллионов попыток криптоджекинга, нацеленных на бизнес-системы.

С 2022 по 2023 год количество атак криптоджекинга резко выросло на 659%, достигнув 1,06 миллиарда случаев. Однако к 2025 году глобальный уровень криптоджекинга снизился на 60%. Тем не менее, скрытые майнеры все еще составляют значительную долю вредоносного ПО, заражающего пользовательские устройства.