«Кросс нации» в Москве 2024: где пройдет и как принять в нем участие

В материале РИАМО рассказываем, что такое «Кросс нации», кто может принять в нем участие и как это сделать в Москве.

Где и когда пройдет «Кросс нации-2024» в Москве Фото - © Пресс-служба Департамента спорта города Москвы Всероссийский день бега «Кросс нации-2024» пройдет в десяти округах Москвы 21 сентября. В этот день на старт в столице выйдут тысячи любителей спорта и здорового образа жизни. На спортивном празднике в Москве после выдачи стартовых номеров начнется первый забег для детей на 200 метров. Центральной площадкой забега станет СК «Авангард». Площадки проведения «Кросса нации-2024» в Москве: ВАО, ш. Энтузиастов, д. 33, стр. 4 (СК «Авангард») — флагманская площадка;

ЦАО, ул. Мантулинская, д. 5, точка сбора: между двух строений в начале парка со стороны Звенигородского шоссе (Парк «Красногвардейские пруды, ПКиО „Красная Пресня“);

САО, ул. Фестивальная, д. 4Б, вл. 6 (СК «Речной»);

СВАО, сквер по Олонецкому проезду, точка сбора: на площадке между сценой и мостиком через Яузу (ПКиО «Бабушкинский»);

ЮВАО, ул. Поречная, д. 10 точка сбора: возле ТЦ «Мари», рядом со спортивной площадкой со стороны Москвы-реки (Территория парка 850-летия Москвы);

ЮАО, Коломенский пр-д., д. 14, корп. 1, точка сбора: на главной дорожке парка рядом с модулем спортивного развития со стороны Коломенского проезда, д. 14, к. 1 (Модуль спортивного развития в парке им. Ю. М. Лужкова);

ЮЗАО, ЦСиО«Самбо-70» Москомспорта, отделение «Битца», точка сбора: рядом с ул. Поляны, д. 4;

ЗАО, ул. Удальцова, 22А, точка сбора: главная аллея парка со стороны проспекта Вернадского, рядом с зоной аттракционов (Парк 50-летия Октября);

СЗАО, ул. Свободы, д. 52, точка сбора: рядом с памятником «1205 Скат» (парк «Северное Тушино»);

ЗелАО, г. Зеленоград, ул. Каштановая ал., д. 2, точка сбора: 150 метров от здания детской поликлиники на Каштановой аллее, д. 2, стр. 8 (лыжероллерная трасса).

Кто может принять участие в забеге Фото - © Пресс-служба Департамента спорта города Москвы Принять участие в «Кроссе нации» может любой желающий, начиная с 4-летнего возраста. Пробежать можно дистанции от 200 метров до 10 километров. На флагманской площадке на дистанциях 1 и 3 километра все желающие, кроме первой возрастной ступени (6-8 лет), смогут выполнить нормативы комплекса ГТО по бегу («Кросс» и «Смешанное передвижение»). Если есть желание выполнить нормативы, при регистрации в графе «УИН» необходимо указать уникальный идентификационный номер участника ВФСК «ГТО». Регистрация бесплатная на сайте. Нужно будет указать фамилию, имя и отчество участника, его возраст, пол и город проживания. Кроме того, понадобится номер телефона и электронная почта.

Дистанции «Кросса нации-2024» Фото - © Пресс-служба Департамента спорта города Москвы Для детей 4-5 лет предусмотрены дистанция в 200 метров, девочки и мальчики в возрасте от 6 до 7 лет должны преодолеть расстояние в 600 метров. Дети 8-9 лет пробегут дистанцию в 1 километр. Дети 10-11 лет и женщины от 40 лет и старше должны преодолеть 2 километра. Девочки и мальчики от 12 до 15 лет, женщины от 16 до 24 лет, мужчины от 40 лет и старше пробегут 3 километра, а мужчины от 16 до 39 лет преодолеют дистанцию в 5 километров. На флагманской площадке мужчины и женщины старше 18 лет смогут попробовать свои силы на дистанции в 10 километров. Победители и призеры определяются по наилучшему времени прохождения дистанции в каждой возрастной категории, а затем получают памятную медаль, диплом и приз. Результаты забега будут определять по gun time при помощи системы электронного хронометража. Для этого каждый участник получает стартовый номер с индивидуальным электронным чипом.

Как принять участие в «Кроссе нации» в Москве 21 сентября 2024 года Фото - © Пресс-служба Департамента спорта города Москвы Для участия в московском забеге «Кросса нации» необходимо выбрать площадку и зарегистрироваться на сайте. Регистрация закроется 18 сентября в 12:00. Зарегистрированные участники смогут получить стартовые номера в день забега на каждой площадке. Выдача завершается за 30 минут до старта забега каждой категории. Кроме того, до начала соревнований нужно получить справку у врача, допускающую к забегу. Без нее участие в забеге невозможно. В справке должны быть штамп и печать медучреждения, данные спортсмена, результаты осмотра, подпись и личная печать врача, формулировка с указанием вида спорта и дистанции («Допущен к участию в соревнованиях по бегу на дистанцию не более __ км»). В день забега с собой нужно иметь следующие документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ/ свидетельство о рождении);

индивидуальный или коллективный медицинский допуск (справку);

полис ОМС или ДМС.

Как подготовиться к забегу Фото - © Unsplash.com Посетить врача. Справка нужна и для участия в забеге, и для того, чтобы оценить состояние своего здоровья.

Придерживаться режима питания. В рацион перед забегом нужно включить сезонные фрукты и овощи, орехи, злаки, жирную рыбу, творог и мясо. Нужно отказаться от фастфуда, алкоголя, жареного и всего того, что нагружает печень. Не позднее чем за три часа до старта нужно перекусить, а после съесть легкий углеводный батончик. Полноценный прием пищи должен состояться через 1,5 часа после активной физической нагрузки.

Устроить тренировки. Важно освоить правильную технику бега, чтобы избежать травм. Пробежки стоит делать 4-5 раз в неделю, так будет оставаться время для отдыха. Кроме того, стоит подключить тренажеры и занятия плаванием. А вот незадолго до старта стоит сократить беговую нагрузку.

Подготовить экипировку. Обувь должна быть удобной, легкой и с хорошим протектором. Носки лучше всего выбрать бесшовные с фиксирующими вставками. Бежать нужно налегке, одежду выбирать по погоде из ткани, отводящей влагу. С собой можно взять небольшую поясную сумку.

Разминка перед забегом. Ее нужно рассчитать так, чтобы она завершилась за 5-10 минут до старта. Начать можно с легкой пробежки, затем выполнить суставную и динамическую растяжку и снова сделать кардиоупражнения. После этого нужно восстановить дыхание.